TBMM’den Latin Amerika açılımı

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, “Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen kalıtsal ve tarihi misyonunu, vizyonunu o coğrafyalarda da temsil etmek ve yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Muhammet Emin Avundukluoğlu

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, 10-12 Şubat tarihleri arasında Panama’da Parlatino Genel Kuruluna gözlemci olarak katılacaklarını belirterek, “Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen kalıtsal ve tarihi misyonunu, vizyonunu o coğrafyalarda da temsil etmek ve yaşatmak istiyoruz.” dedi.

TBMM tarihinde ilk kez kurulan dostluk grubuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, Parlatino’nun 7 Orta Amerika, 5 Karayipler ve 11 Güney Amerika ülkesi olmak üzere toplam 23 ülkeden oluştuğunu anlattı.

Şahin, amaçlarının Türkiye’nin dış politika eksenine Latin Amerika’da parlamenter bir boyut kazandırmak olduğunu söyledi.

Delegasyonlarını, Türkiye’nin dünyada genişleyen misyonu bakımından çok önemsediklerini dile getiren Şahin, “Doğu ile batıda, kuzey ile güneyde yüzyıllardır hayat süren bir ülke olarak biz hem Afrika için, hem Avrupa için hem de Asya için var olmuş bir milletiz. Latin Amerika uzun yıllardan bu yana hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda ilişkilerimizi belli bir seviyeye taşımak üzere gayret gösterdiğimiz bir coğrafya. Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen o kalıtsal, o tarihi misyonunu, vizyonunu o coğrafyalarda da temsil etmek ve yaşatmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin kadim bir millet olduğunu vurgulayan Şahin, dünyanın tam 34 ülkesinde ve 78 noktasında Türk şehitliklerinin bulunduğunu anımsattı. Şahin, “Bunlar bizim Türkiye olarak nasıl bir misyon üstlenmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Atalarımızın o sınır tanımayan küresel ölçekte üstlenmiş oldukları misyonlarını biz de bu dönemde, onların torunları olarak, Latin Amerika’ya kadar taşımak ve orada en iyi şekilde temsil etmek niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle o coğrafyayla ilgili bizim atalarımızın dokunuşlarını araştıracağız.” diyen Şahin, “Ekonomik anlamanda, siyasi anlamda, kültürel anlamda, nasıl ilerlemeler kaydedebiliriz. Özelikle internet çağı ve yeni teknolojilerle birlikte, bütün sınırların ortadan kalktığı, bütün mesafelerin ortadan kalktığı bir dönemde yaşıyoruz. Sınırların ortadan kalktığı bu dönemde, bizim Latin Amerika coğrafyasına, Amerika kıtasına sessiz kalmamız, ilgisiz kalmamız söz konusu olamaz.” şeklinde konuştu.

“Latin Amerika’daki Ermenilerle buluşacağız”

Şahin, Latin Amerika ülkelerinde ataları Anadolu’da doğmuş Ermenilerin de yaşadığına dikkati çekerek, onlarla da buluşmayı amaçladıklarını kaydetti. Anadolu’nun kadim bir coğrafya olduğuna işaret eden Şahin, şunları söyledi:

“Tarihin farklı dönemlerinde, biraz da konjonktürün zorlamasıyla, Latin Amerika’ya kadar savrulmuş bu coğrafyanın çocukları var. Onlarla bir araya gelip, tekrar yeni bir sayfa açmanın çabası içinde olacağız. Bununla ilgili biraz araştırma da yaptık. Özelikle Arjantin başta olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesinde yaşayan Ermeniler daha çok Anadolu kökenli. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’dan Beyrut’a, Beyrut’tan da 1800 yılların sonlarında çeşitli sebeplerle Latin Amerika’ya, Arjantin’e göç etmişler. Onlarla tekrar buluşma ve onlara tekrar dokunma noktasında kültürel bir çalışmamız da olacak bu süreçte.”

Şahin, ziyaretlerinin sadece Parlatino’nun Genel Kurul çalışmalarıyla sınırlı kalmayacağını belirtti.

Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki ilişkileri hak ettiği noktaya taşımak için lobi faaliyetlerinde de bulunacaklarını ifade eden Şahin, ziyaretlerinin sonunda izlenimlerini bir rapor haline getireceklerini bildirdi.

Şahin, “Orada edindiğimiz izlenimleri, ortak kalkınma düşüncelerimizi, nasıl dokunuşlar olabileceği yönündeki tavsiyelerimizi ve gözlemlerimizi rapor haline getirmek suretiyle hem Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’la, hem Meclis Başkanı’mız Sayın Mustafa Şentop’la hem Dışişleri Bakanlığımızla hem de iş dünyasına ilişkin çevrelerle paylaşacağız.” diye konuştu.

AA