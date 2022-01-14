Özel temsilciler bugün buluşuyor

Türkiye – Ermenistan normalleşme sürecinde iki ülkenin atadığı özel temsilciler Moskova’ya vardı.

Türkiye özel temsilci olarak eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı, Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ı atamıştı.

İki temsilcinin bugün Moskova’da biraraya gelmesi bekleniyor.

İlk toplantının Moskova’da olması kararlaştırılmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan ilk görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Hunanyan’a göre Ermenistan, diyalog süreci sonucunda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve iki ülke arasındaki sınırın açılmasını bekliyor.

Hunanyan, “Daha önce de belirttiğimiz gibi, uluslararası ortaklarla olan temaslarımızda, “ön koşul yok” ilkesine bağlı kalma gereğini defalarca vurguladık. Kanaatimizce Türk hükümeti de önkoşulsuz diyalog başlatma yaklaşımını paylaşıyor.” diye konuştu.

Hunanyan görüşmeye dair ise “Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin Moskova’daki görüşmesine Rus tarafı ev sahipliği yapacak. Aslında, bu ilk buluşma aslında tanışma nitelikte olacaktır. Tek bir görüşme neticesinde somut sonuçlar alınmasını beklemek zor, ancak bu görüşmeyle sürece start verilecek” dedi.

Agos