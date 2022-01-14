14 OCAK AZİZE NİNO/NİNA (Gürcüce:წმინდა ნინო (Ts’minda nino); Ermenice: Սուրբ Նունե (Surp Nune); Yunanca: Αγία Νίνα (Agía Nína); St. Nune veya St. Ninny

Hazırlayan Vartabed Mikail Uçar

Havarilere denk sayılır çünkü resmi olarak Gürcistan’ın (antik dünyadaki adıyla İberya) hristiyanlaşmasının öncüsüdür (296 – c. 338 veya 340).

Kapadokya’nın Kolastra adlı bölgesinde Yunanca konuşan bir Romalı aileden geliyordu. Romalı asker Zabulon ile Yeruşalim Patriği Houbnal’ın kız kardeşi Sosana’nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Aziz George’un akrabasıydı ve çocukluğu boyunca, Bethlehemli rahibe Niofora-Sarah tarafından büyütüldü. Yeruşalim Patriği, onun geleneksel yetiştirilmesine nezaret etti. Nino, onun yardımıyla Roma’ya gitti ve burada İsa’nın gömleğinin dinlenme yeri olarak bilinen İberya’da Hıristiyan müjdesini vaaz etmeye karar verdi. Nino, Meryem Ana’nın kendisine bir asma haçı verdiği bir vizyon gördü. Meryem kendisine şöyle dedi: “İberya’ya git ve orada İsa Mesih’in Müjdesini anlat ve Rab’bin önünde lütuf bulacaksın ve ben senin için görünen ve görünmeyen tüm düşmanlara karşı bir kalkan olacağım. Bu çarmıhın gücüyle O topraklarda sevgili Oğluma ve Rabbime imanın kurtarıcı sancağını dikin.”

Aziz Nino, Gürcü Ortodoks Kilisesi’nin en saygı duyulan azizlerinden biri haline geldi ve asma haçı olan niteliği, Gürcü Hristiyanlığının bir simgesidir.

Aziz Nino, Kafkasya’daki İberya Krallığı’na Ermenistan Krallığı’ndan girdi ve burada Ermeni Kralı Tiridates III’ün elindeki zulümden kaçtı. Ermeni Krallığı’nda Hıristiyanlığı vaaz eden Azize Gayane liderliğindeki şehit Hripsime ile birlikte bakireler topluluğuna mensuptu. Nino dışında hepsi Tiridates tarafından işkence gördü ve kafaları kesildi. Bakirelerin 35’i de, Nino (Aziz Nune olarak) da dahil olmak üzere, Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından çok geçmeden aziz ilan edildi.

Aquileia’lı Rufinus tarafından anlatılan Roma Katolik geleneğine göre, Nino’nun İberya’ya kendi iradesiyle değil, bir köle olarak getirildiğini ve antik Gürcü Krallığı İberya’nın sınırlarına 320 civarında güneyden ulaştığı belirtilir. Orada küçük bir kasaba olan Akhalkalaki’ye bir Hıristiyan haçı yerleştirdi ve Urbnisi’de Hıristiyan inancını vaaz etmeye başladı ve sonunda Mtsheta’ya (İberya’nın başkenti) ulaştı. İber Krallığı, Kafkasya’da bölgesel güç olarak önemli bir rol oynayan komşu Pers İmparatorluğu’ndan etkilenmişti. İber Kralı Mirian III ve ulusu, o sıralarda, senkretik tanrılar Armazi ve Zaden’e tapıyorlardı. Nino’nun Mtsheta’ya varmasından kısa bir süre sonra, İberya Kraliçesi Nana, onunla bir görüşme talep etti. Şiddetli bir hastalıktan mustarip olan Kraliçe Nana, Hristiyanlık hakkında biraz bilgi sahibiydi ama henüz Hristiyanlığa geçmemişti. Kraliçe’nin sağlığına kavuşturan Nino, kendisine Kraliçe’nin hizmetçilerinden müritler kazandı. Nana daha sonra resmi olarak Hıristiyanlığa geçti ve Nino tarafından vaftiz edildi. Karısının din değiştirdiğinin farkında olan kral Mirian, yeni inancına karşı hoşgörüsüz davranmış, ona zulmetmiş ve eğer inancını terk etmezse karısını boşamakla tehdit etmiştir. Ancak kendisini Nino’dan ve krallığında büyüyen Hıristiyan topluluğundan soyutladı. Hristiyanlığa olan izolasyonu uzun sürmedi çünkü efsaneye göre, bir av gezisinde, zifiri karanlık ortaya çıkınca aniden kör oldu. Çaresiz bir halde, Kral Mirian, Aziz Nino’nun Tanrısına bir dua okudu: Eğer bu tutsağın karısı kraliçe Nana’ya vaaz ettiği Mesih gerçekten Tanrı ise, o zaman şimdi onu bu karanlıktan kurtarsın ki, o da O’na tapınmak için diğer tüm ilahları terk etsin….

Duasını bitirir bitirmez ışık göründü ve kral aceleyle Mtsheta’daki sarayına döndü. Bu mucizenin bir sonucu olarak, İberya Kralı, Aziz Nino’nun öğretisi altında putperestlikten vazgeçti ve İberya’nın ilk Hıristiyan Kralı olarak vaftiz edildi. Yakında, tüm hane halkı ve Mtsheta sakinleri Hıristiyanlığı kabul etti. 326’da Kral Mirian, Hıristiyanlığı krallığının devlet dini haline getirdi ve İberya’yı Ermenistan’dan sonra ikinci Hıristiyan devleti yaptı. Mirian, Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra Bizans’a bir büyükelçi gönderdi ve İmparator I. Konstantin’den İberya’ya bir piskopos ve rahip göndermesini istedi. İberia’nın Hıristiyanlığı kabul ettiğini öğrenen Konstantin, Mirian’a Yeruşalim’deki yeni kilise arazisini verdi ve Gürcü Kralı’nın sarayına bir episkopos heyeti gönderdi. Romalı tarihçi Tyrannius Rufinus, Historia Ecclesiastica’da Mirian’ın Konstantin’e talebi hakkında şunları yazar: Kilise gereken ihtişamla inşa edildikten sonra, insanlar Tanrı’nın imanını hararetle arzulamaya başladılar. Böylece tutsak kadının tavsiyesi üzerine tüm ulus adına İmparator Konstantin’e bir elçi gönderilir. Yukarıdaki olaylar onunla ilgilidir ve Tanrı’nın başlattığı işi tamamlamak için rahiplerin gönderilmesini talep eden bir dilekçe sunuldu. Onları sevinç ve tören içinde yollarına gönderen İmparator, bu habere, Roma İmparatorluğu halklarını ve bilinmeyen diyarları ilhak etmesinden çok daha fazla sevindi. 334’te Mirian, İberya’daki ilk Hıristiyan kilisesinin inşasını görevlendirdi ve nihayet 379’da Mtsheta’daki Svetitskhoveli Katedrali’nin bulunduğu yerde tamamlandı. Samtavro Manastırı, Mtsheta’da bir mozaik İberya’nın Hıristiyanlığa dönüşmesine tanık olan Nino, Kakheti’deki Bodbe’deki dağ geçidine çekildi. Aziz Nino kısa süre sonra öldü; Kral Mirian, ölümünden hemen sonra, mezarının kilise bahçesinde hala görülebildiği Bodbe’deki manastırın inşasına başladı.

Hazırlayan Vartabed Mikail Uçar

Kaynaklar: Santi e Beati