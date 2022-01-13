Ankara-Erivan görüşmesi öncesi 30 yıldır kapalı sınır boyundan umut ışığı yükseliyor

Türkiye ve Ermenistan’dan özel temsilcilerin iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme adına yarın Moskova’da yapacakları ilk görüşme, 1993 yılından beri kapalı olan sınır kapısında yaşayan halk tarafından sevinçle karşılandı.

Ermenistan’a uzanan demiryolunun Türkiye tarafındaki son istasyon olan Akyaka’daki halk yıllardır süren mahrumiyetin sınır kapısının açılması ile değişmesini ümit ediyor.

AFP’ye konuşan Akyaka Esnaf Kefalet Kooperatif Müdürü Engin Yıldırım, “1993’te sınırın kapatılmasından bu yana her tarafı kapalı olan bölgemiz ülkenin kör noktası haline geldi,” ifadelerini kullanarak sınır kapısının dünyaya açılan tek pencereleri olduğunu söyledi.

Yerel tarihçi Vedat Akçayöz, Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1991 yılında sınırın her iki tarafında büyük bir hareketlilik yaşandığını belirterek iki yıl boyunca bu hareketliliğin tavan yaptığını vurguladı.

Fakat 1993 yılındaki Dağlık Karabağ savaşı ve Ermenistan’ın bölgeyi işgali sonrası Ankara, Erivan’la diplomatik ilişkilerini keserek sınırı kapatma kararı aldı.

Bu hareketlilik de yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

Akyaka Tren İStasyonu AFP

2020 savaşı bölgeyi yeniden hareketlendirdi

2020 yılında patlak veren ikinci Dağlık Karabağ savaşı sonrası Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesle Azerbaycan kaybettiği toprakların büyük bir bölümünü geri almayı başardı.

Sonrasında ise Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına karşılıklı mesajlar geldi. Ekim ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erivan’ın Bakü’yle arasını iyi tuttuğu müddetçe Türkiye ile de ilişkilerin normalleşmesinin önünde bir engel olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay da Erivan 2020’deki savaş sonrası Türk ürünlerine koyduğu ambargoyu kaldırma kararı aldı.

Ardından her iki ülke doğrudan görüşmeler için özel temsilci atadı.

Tüm bu gelişmeleri Akyaka’nın yerel halkı yakından takip etti. Hükümetin sınırın açılması taraftarı olduğunu söyleyen Yıldırım, Ermenistan’ın da aynı şeyi istediğini düşündüğünü ekledi.

Yıldırım, “Ermenilerle hiçbir sorunumuz yok, onların da bizimle bir sorunu yok,” ifadelerini kullandı.

Sınırın açılmasını coşkuyla bekleyenler sadece Akayakalılar değil. Sınır şehri Kars’taki esnaf da eskiden olduğu gibi Ermenilerin gelerek alışveriş yapmasını istiyor.

Ermenilerin Sovyet zamanında kürk ve semaver getirdiklerini sonra da oradan mallar alıp döndüklerini belirten Kars esnafından Hüseyin Kanık “yakında o eski günlere döneceğiz,” ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar Çarlık Rusya’sının zenginlerini ağırlayan 19’uncu yüzyıldan kalma Karabağ Otel’in sahibi Gaffar Demir’de şimdiki durumun mantığının olmadığını ve bir an evvel barışın gelmesini istediğini vurguladı.

Euronews