Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı: Vizyonsuz solcular gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz

Vizyonsuz, gündeme göre şekil alan sosyal medya solcuları gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz. — Ahmet Yiğit Yıldırım (@ayyildirim1) January 12, 2022 nci’nin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Yıldırım, “Bazı tipler var; canı isteyince, zoru görünce ‘Nerede bu Ülkücüler?’ der. Ülkücüler kendini gösterdiği zaman da ‘Nasıl çamur atsak?’ diye düşünürler.” değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti: “Ülkücüler; Karabağ 30 yıl sonra işgalden kurtulurken, Kapalı Maraş açılıp Kıbrıs’ta bağımsızlık mücadelesi verirken ve Ayasofya yeniden ibadete açıldığında oradaydı. Bugün büyük oranda başarının sağlandığı terörle mücadelede de en üstün gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Suriye’de güvenli bölge oluşturup onları bu alanlara yerleştirmek için, terör örgütü PYD/YPG’yi temizlemek adına binlerce Bozkurt mücadele ederken ‘Ülkücüler nerede’ diye sormak akıl işi midir? Ülkücü mühendisler SİHA ve İHA ile yerli otomobil çalışmalarında mücadele ediyor. Teknolojide yeniliklere yön veriyor. TURKOVAC çalışmalarında yer alıyor. Vizyonsuz, gündeme göre şekil alan sosyal medya solcuları gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz.” Sputnik Türkiye