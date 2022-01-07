İlk Gece Hakkı Tartışmaları – Bir Kronoloji

HYETERT – Türkiye’de yakın zamanlarda ilk kez Zakarya Mildanoğlu’nun 2013’te Balçiçek İlter’e Söz Sende programı esnasında verdiği röportajda dile getirdiği, daha sonra 2021 Nisan ayında Clark Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Taner Akçam’ın Duvar gazetesinden Filiz Gazi’ye verdiği röportajda sözünü ettiği Kürt Ağalarının İlk Gece Hakkı okurlarımızın bildiği üzere aylar sürecek bir tartışmaya neden olmuştu. Hyetert editörleri olarak bu tartışmayı gerek tartışmanın olduğu zaman takip ederek, gerekse arama motorlarına zamanında girmemiş metinleri geriye doğru yeniden tarayarak kapsamlı bir kronolojik çalışma halinde okurlarımıza sunuyoruz. Hyetert’in önümüzdeki yıllarda da çeşitli konularda yapmayı sürdüreceği bu çeşit bir kronoloji okurlarımıza sadece yazılı basında değil aynı zamanda radyo, TV ve webTV kanallarında da devam etmiş tartışmaların bütünlüklü bir arkeolojisini sunmayı hedefliyor. Hyetert’in günlük haber akışının dışında ve başka bir yazılım ortamında toplanmış bu seri Norveç Helsinki Komitesi’nin 2021 yılını kapsayan bağış programının bir etkinliği olarak gerçekleştirildi.