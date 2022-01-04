İmamoğlu’nun işe aldığı İBB çalışanı Fatma Yavuz: Atatürk’ten nefret ediyorum ülkücüler hırsızdır Türkler soykırım yapmıştır

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun DİAYDER aracılığıyla PKK’lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı yapması skandalının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Buna göre başörtülü çalışan olarak parlatılan İBB İnanç Masası çalışanı Ermeni asıllı Fatma Yavuz Atatürk’e ve Türk milletine hakaret etti. Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılan Yavuz, Ülkücüler için de “hırsız” ithamlarında bulundu.

Fondaş medyanın amiral gemisi ABD merkezli FOX TV satanistliği normalleştirmeye çalıştığı “Maske Kimsin Sen?” isimli eğlence programıyla tepkilerinde odağında.

FOX HABER KESİNTİSİZ HER GÜN SEYİRCİLERİNE YALAN SÖYLÜYOR

Amerikan FOX TV’nin binlerce kez ortaya çıkan yalan haberleriyle toplumdaki kutuplaştırmayı artırdığı biliniyor.

5. kol faaliyeti yürüten bu müzmin yayın organının Batı’nın PKK terör devleti kurmasını, bölgemizdeki zengin kaynakları sömürmek için yeni devlet sınırları çizmeye çalışmasını engelleyen güçlü liderliğin başrolündeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmaya dönük çalıştığı herkesin malumu.

SATANİZM, SAPKIN PAGAN FİGÜRLER VE TAPINAK ŞAVOLYELERİNİN İLAHI “BAPHOMET” MASKELERİ

Son olarak pagan ve satanist ritüelleri, şov maskesi altında gençlerin ve çocukların bilinçaltına yerleştirmeye çalışması bardağı taşırdı.

Tapınak Şovelyelerinin taptığı şeytani figür Baphomet, şeytan maskeleri, pagan dansları ve birbirinden rezil figürler…

“Maske Kimsin Sen?” adlı program cumartesi yayınlandığı ilk bölümünde pagan ve satanist ritüeller şov adı altında açık açık gösterildi. 7’den 70’e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatlerde yayınlanan programda yapılan sapkınlık sınır tanımadı. Birbirinden iğrenç ve korkutucu maskeler takan katılımcılar sahnede şarkı söyleyip dans etti.

TOPLUMA YAYILMAK VE MASUMLAŞTIRMAK İÇİN DİZİ VE MAGAZİN ÜNLÜLERİ KULLANILIYOR

Öte yandan şeytani formatla yapılan realite şov şarkı yarışma programı yüksek kitleye ulaşabilmesi için yarışmacılar da jüri de kötü hayatlarıyla bilinen magazin konsantresi ünlü isimlerden oluşuyor.

HALK ÇOK ÖFKELİ VE FOX TV’YE BÜYÜK TEPKİ VAR

İlk bölüm sonrası Türkiye’de toplumun her kesiminden #FoxHaddiniBil etiketi ile binlerce tweet atılırken sosyal medya kullanıcılar protestolarını dile getirmişti.

RTÜK YAĞAN ŞİKAYETLER SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Pagan tanrılarının maskesini andıran maskelerle sahnede çeşitli ritüeller yapılan program sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. O gece birçok vatandaş RTÜK hesaplarını etiketleyerek programı şikayet ederken, #FoxtvhaddiniBil hastaghi Trend Topic oldu.

Sosyal medyadan “RTÜK işlem başlatacak mı?” sorusuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu şöyle cevap vermişti:

“Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır.”

AMERİKAN MERKEZLİ KANALIN GÜDÜMÜNDEKİ YÖNETİM KURULU GÜN SAYISINI ARTIRDI

RTÜK’ün inceleme başlatmasının ardından Amerikan merkezli FOX TV’nin Genel Müdürü Cenk Soner, yönetim kuruluyla ortak bir karar aldı. Yayın akışını artıran kanal yönetimi, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu itibarıyla iki akşam da yayınlama kararı aldı. Maske Kimsin Sen? adlı şeytani figürleri normalleştirme programı eğer engellenmezse 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle yayınlanacak.

İŞTE THE WALT DİSNEY COMPANY’E VE FOX TV’YE GELEN TEPKİLER

The Walt Disney Company’e bağlı olan FOX TV kanalı yönetiminden yapımcısına, oyuncusundan kameramanına, kadar bu işte ortak olan herkese çok büyük tepkiler gelmeye devam ediyor.

İşte o tepkilerden öne çıkanlar:

“Batıya özenmenin sonu kölelik, paganizme özenmenin sonu sapıklıktır. Toplumunun bu hastalıklı marjinal zihinlerle mücadele etmesi gerekiyor. Kendisini ilerici çağdaş modern olarak lanse eden tas devri kalıntısı Rezil bir kanalsın artık tamamen ortalığa çıktınız satılmış şeytanlaşmış medya kanalı çocuklarınızı koruyun bu programın acil kapatılması lazım. Yabancı girişimci; Enerji/banka gibi alanlara giriyorsa amacı kârdır diyebiliriz. Zira bunlar karlı sektörler. Medya/TV gibi alanlara deli gibi para harcıyorsa, şüphe ile bakılmalı. Zira bunlar çok da kârlı sektörler değil. Çocuklarınızı Fox denen çukurdan uzak tutun!!! Öyle şeyler gördüki bu gözler inanamadım. Bu nasıl bir saçmalıktır. Amacınız ne çocuklar izliyor bunları yazıktır. Daha nasıl saçmalayacaksınız? Bu ne saçmalık böyle çocuklar izliyor korkuyor. Sirke çevirdiniz ekranları!”

https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/01/04/amerikan-fox-tv-turkiyeye-meydan-okuyarak-seytanin-resmedildigi-maske-kimsin-sen-adli-programi-2-gune-cikardi