Patrikhane tüm 6 Ocak etkinliklerini iptal etti

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Ermeni Kilisesi’nin İsa Mesih’in doğumunu kutladığı 6 Ocak’taki geleneksel kabulün gerçekleşmeyeceğini ancak sonraki günlerde kısıtlı kabuller yapacağını duyurmuştu. Pandemi vakalarındaki artış üzerine sonraki günlerde yapılacak etkinlikler de iptal edildi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle 6 Ocak’taki geleneksel Dzınunt (Noel) kabulünün bu yıl gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu. Açıklamada 10, 11 ve 12 Ocak’ta kısıtllı kabuller yapılacağı belirtilmişti.

Patrikhane’den bu sabah alınan bilgiye göre pandemi vakalarındaki artış nedeniyle bu kısıtlı kabüller de iptal edildi.

Agos