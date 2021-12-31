Şuurlu Müslüman Noel kutlamaz

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Hristiyanların bayram olarak gördükleri bir gecede yılbaşı kutlamalarında bulunmak Müslümanlara yakışmaz.

Bekir Şirin

Asırlarca İslamiyet’e hizmet etmiş olan milletimiz her sene olduğu gibi bu sene de alkolün su gibi tüketildiği, kumarın zirve yaptığı, zinanın her türlüsünün yaşandığı Noel tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Müslüman olduğu halde Noel’i kutlama hazırlığında bulunması şuurlu bireylere yakışmazken ifsat ve haramın doruklara ulaşacağı bu gecede sergilenecek Müslümanca bir duruş büyük önem arz ediyor. Hristiyan âleminin bayramı olan Noel, Müslümanlar için hiçbir kutsallık ifade etmezken Hristiyanların bayramını bile bile kutlamanın hocalar tarafından imanı tehlikeye atan bir unsur olduğu kaydediliyor.

“RABBİMİZİN BUYRUĞUNA KULAK VERELİM”

Dinimizde Noel ve yılbaşı kutlamalarının hiçbir yeri bulunmamakla birlikte 1 Ocak tarihinin resmi ve milletler arası bir takvimin başlangıcı olmasından başka hiçbir değeri bulunmuyor. İslam âleminde yeni yılın Muharrem ayı ile birlikte başladığı bilinirken sözde yılbaşı olarak kutlanan 1 Ocak tarihinde harama ve ifsada bulaşmamak gerekiyor. Bu bağlamda Maide Sûresi’nin 90. ayetinin de akıllardan çıkmaması büyük bir zaruret olarak duruyor. Allah (cc) Maide Sûresi 90. Ayet-i kerimesinde “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçın ki kurtuluşa eresiniz.” buyuruyor.

“KÜLTÜR EMPERYALİZMİNİN BİR PARÇASI”

Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda kan, gözyaşı ve zulüm dinmezken bu zulümlerin müsebbibi olan Batı coğrafyasının bir bayramını kutlamak büyük bir şuursuzluk örneği. Batı emperyalizminin kültürel sömürü araçlarından olan yılbaşı kutlama faaliyetlerine esir olmamak, kültürel bağımsızlığımız noktasında da önem taşıyor. Bir Hristiyan âdeti olan yılbaşını kutlamak, bir araya gelmek, dinimizin yasaklığı içki, kumar ve uygunsuz eğlencelerle bu geceyi kutlamak kesinlikle haram olarak görülürken yılbaşı bahanesiyle her yıl binlerce çam ağacı kesilmesi ve çeşitli harcamalarla israfın doruklara ulaşması da diğer sakıncaları oluşturuyor. Kısacası maddi ve manevi hangi cepheden bakılırsa bakılsın bu gecenin yılbaşı olarak kutlanmasının şuurlu bir Müslüman’a yakışmayacağı ortada.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (S.A.V.) UYARISI VAR

Müslümanlığın mührünü taşıyan Anadolu coğrafyasında yılbaşı kutlamaları rezaletinin yaşanmaması için İslam âlimlerinin çeşitli uyarıları bulunuyor. Müslümanlara yılbaşı ismi altında Noel kutlamanın yakışmayacağını dile getiren âlimler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) “Kim bir kavme benzerse o onlardandır” hadis-i şerifini hatırlatıyor.

MÜSLÜMAN, İSLAM’A YAKIŞMAYAN ŞEYLERE ALET OLMAMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, vatandaşların yılbaşı kutlamalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Yılbaşı kutlamaları için çam ağacı ve Noel Baba süslemeli pasta siparişi alan bir üreticinin “Çam ağaçlı, Noel Baba’lı pasta siparişleri geliyor. Yapsam mı, yapmasam mı bilemedim. İptal mi etsem?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, “İslam’ın yasakladığı bir şeye alet, destek olmak caiz olmaz. Hıristiyanlar kendi bayramını kutlayabilir. Onlar nereden tedarik ederse etsin ama bir Müslüman onların Noel’lerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Müslüman bir kişinin İslami olmayan, İslami değerlere aykırı olan bir malı satması, hizmette bulunması caiz değildir” dedi.

“MİLLİ PİYANGO HARAMDIR, ASLA HELAL OLMAZ”

“Milli Piyango ya da bilet alarak çekilişe katılmanın haram ya da helal olup olmadığına” dair soruya ise Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, “Helal olduğunu asla söyleyemeyiz. Bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği şeklinde çekilişler, piyango, loto, toto, ganyan, bahis oyunları, hepsi kumar kapsamında. Kumar da kesinlikle helal kazanç yöntemi değil” diye cevap verdi. “Alkol ve diğer haram ürünlerin alım satımına ilişkin sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın ise, “İslam, içkiyi haram kılmıştır. Bu kesindir. Bundan dolayı içki almak, satmak, aracılığını yapmak kesinlikle haramdır” dedi.

MEKKE’NİN FETHİ TÜM TÜRKİYE’DE KUTLANACAK

Bu gece Noel (yılbaşı) kutlama hatası işlenirken ülkemizde bir yandan da güzel bir etkinlik yaşanacak. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl düzenlenen Mekke’nin Fethi programları bu yıl da tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek. “Duamız; İnsanlığa Bir İnşirah, İnsanlığa Bir Müjde” sloganıyla düzenlenecek olan programlarda, konuşmaların yanı sıra Kur’an-ı Kerim tilavetleri, sinevizyon ve sahne gösterileri gibi birçok zengin içerik yer alacak.

https://www.milligazete.com.tr/haber/8980909/suurlu-musluman-noel-kutlamaz