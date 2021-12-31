Ermenistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı

Ermenistan, Türk ürünlerinin ithalatına bir yıl önce koyduğu ambargoyu 1 Ocak itirabarıyla kaldıracağını açıkladı. Bu açıklama, Ankara ile Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesi için atılan yeni bir adım olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu açıklamadan önce Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında özel temsilcilerin ilk toplantısının ocakta yapılmasının planlandığını bildirdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türk ürünlerinin ithalatına konan kısıtlamanın uzatılmamasına karar verdik. Mütekabiliyet ilkesi gereği, Ermeni ürünlerinin ihracatına izin vermek için uygun koşulların da oluşturulacağını umut ediyoruz.” denildi.

Yine iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde karşılıklı olarak uçak seferlerinin başlatılması için başvurular yapılmıştı.

Ermenistan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a verdiği destek üzerine Türk ürünlerinin ithalatına yasak getirmişti.

Euronews