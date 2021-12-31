19 yıllık davada mahkeme kararıyla şehitlik: 102 yıl sonra huzura erdiler

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Ahmet Emin Yılmaz

Ferhat Baştürk… 1994’ten 2000 yılına kadar Osmangazi Kaymakamıolarak görev yaptı. Üstelik, Orhangazi’nin Çakırlı Köyü doğumlu.

Şu günlerde…

Şehit dedesi için verdiği büyük mücadelenin sonunda daha farklı bir mutluluk yaşıyor. O mutluluğa yol açan gelişmeleri anlatırken önce şunu anımsattı:

“Anadolu’nun işgal günlerinde Çakırlı ve çevresinde 16 bin müslüman Türk ile 21 bin Ermeni ve Rum yaşıyormuş. Eylül 1920’de işgalin verdiği cesaretle Ermeniler resmen soykırım uygulayıp yalnızca o bölgede 48 kişiyi şehit ediyorlar. Köydeki tüm evleri de yakıyorlar.”

Şu noktaya ayrı paragraf açtı:

“Osmanlı adına köylerden vergi toplayanlara verilen adla Mültezim olan dedem Esat Ağa da şehit ediliyor.”

Tarihi bir ayrıntı verdi:

“Köyün kadınları 3 şehidi gizli gizli ve getirip köy meydanındaki çınarın dibine kazdıkları 3 mevziye gömüyorlar. Birine dedem Esat Ağa, birine Tayyare Ömer, birine de Arabacı Ali Osman kıyafetleriyle gömülüyor.”

Ardından…

“2 yıl kimse gelmiyor ve köy boş kalıyor. Kurtuluş Savaşı sonrası insanlar köye ve yakılmış evlerine dönüyorlar” deyip günümüzde verdiği mücadeleyi anlatırken gözleri doldu:

“2002 yılıydı ve Osmangazi Kaymakamı olarak görev yapıyordum. Çakırlı Köyü’nde, Ermeni çetelerin şehit ettiği dedemin de bulunduğu mezarların şehitlik olması için Orhangazi Belediyesi’ne başvurdum. Fakat, vatandaş kullanımında olduğu gerekçesiyle reddedildi..”

Devam etti:

“Bunun üzerine İdare Mahkemesi’ne dava açtım. 19 yıl süren dava sonuçlandı ve mahkeme şehitlik olarak düzenlenmesine karar verdi. Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesi de mülkiyeti belediyeye devretti.”

Vurguladığı şu:

“Çınarın altındaki mevzilere gizlice gömülen 3 şehit için Bursa Valiliği mezar taşlarına yardımcı oldu, Orhangazi Belediyesi de şehitliği yaptı.”

Mutluluğu şu:

“Dedemle birlikte 3 şehit 102 yıl sonra huzura erdi.”

Çakırlığı Şehitliği dünya döndükçe varolacak

6 yıllık Osmangazi Kaymakamlığı sonrası emekli olduktan sonra köyü OrhangaziÇakırlı’ya dönüp yaşamını toprakla dostluk kuraraksürdüren Ferhat Baştürk mutlu:

“19 yıllık hukuk mücadelesiyle en büyük şeref bu. Dünya döndükçe Çakırlı Şehitliği de varolacak.”

Şunu da ekledi:

“Şehitlik için ilgi ve desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Orhangazi Kaymakamımıza, Orhangazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Ankara hızlı: TEKNOSAB Kavşağı için acele kamulaştırma çıktı

Açıkçası… Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu için bu sütunlarda Bursa’ya duyarsızeleştirisi yaptık.

Fakat…

Ulaştırma Bakanlığı bu kez attığı hızlı adımla hepimizi şaşırttı.

O da şu:

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu 25 Kasım’da Bursa’ya geldiğinde, şubat-mart gibi ilk fabrikaların faaliyete geçmelerinin beklendiği TEKNOSAB’da toplantıya katıldı.

Orada…

Karacabey bölgesindeki TEKNOSAB’ı otoyolla buluşturacak kavşak gündeme geldi. Uraloğlu da çözüm sözü verdi.

İşte…

Bu söz için ilk adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda TEKNOSAB Kavşağı ve bağlantı yolu acele kamulaştırma kapsamına alındı.

Ayrıca…

Yine TEKNOSAB bağlantılı; Bursa-Karacabey Yolu ayrımından Mudanya Zeytinbağı’na kadar olan yol için de acele kamulaştırma kararı verildi.

Yalıntaş Kavşağı’nda asfalt aşaması sevinci

Şunu biliyoruz… Mustafakemalpaşa’ya sağlık turizmi getirecek termal projeinşaata başlama aşamasında. Suuçtu’yla birlikte bölge yoğunluğunu artacak proje öncesi Yalıntaş Kavşağıyeniden düzenlendi ve asfalt serme aşamasına gelindi.

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustaga Esgin çalışmaları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Halaçoğlu ile birlikte izledi.

Bitireceği fakülte kalmadı: Dilek Durak 6. diplomasını da aldı!

Aradığımızda… DEVA Partisi Mudanya İlçe Başkanı olarak Karacabey ilçe sınırındaki Yörukyenice ve Sögütpınar köylerinde mahalle başkanlarıyla buluşup vatandaşa DEVA Partisi’ni anlatıyordu.

Doğrudan…

“Bu kaçıncı üniversite diplomanız?” diye sorduk.

Nedeni şu:

2 gün önce, Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde kep fırlattı.

Üstelik…

O törende meslektaşımız, kardeşimiz Gazeteci Muharrem Karabulut da hukuk diplomasını aldı.

Bu nedenle, “Kaçıncı diploma” diye sorunca ilk anda rakam veremedi ve diplomalarını saydı:

“Önce iktisat, sonra işletme yüksek lisans, ardından işletme doktora ve hukuk diplomalarım oldu. Bir de adalet önlisans diplomam var.”

Sonra birlikte saydık, doktorayla birlikte 6 diploma yapıyor.

Bitirecek fakülte bırakmayan Dilek Durak’ı kutluyoruz.

Gelecek de kadroyu yeniledi

Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız, yeni düzenlemeyle İl Başkanlık Kurulu’nu belirlediklerini duyurdu.

Buna göre…

Mahmut Fuat Kadıoğlu siyasi işler, Melih Çetin teşkilat, Ezel Altunay seçim, Engin Şahin yerel yönetimler, Osman Tohumcu sivil toplum, Güven Gökten sosyal politikalar, Osman Deniz iletişim, Bahar Pervin Taş insan hakları, Serkan Doğan ekonomi, Nilgün Çuran eğitim başkanı oldular.

https://www.olay.com.tr/yazar/ahmet-emin-yilmaz/19-yillik-davada-mahkeme-karariyla-sehitlik-102-yil-sonra-huzura-erdiler-908560