Son dakika: Terör örgütü DEAŞ’ın harabeye döndürdüğü kentte yılbaşı etkinliği yapıldı

Son dakika haberi: Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması Noel ağacından görüntüler Yılbaşı etkinliğinden detaylar Ateş yakılması MUSUL – 2014 – 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ’in işgali nedeniyle ağır yıkıma maruz kalan Irak’ın Musul kentindeki Eski Musul bölgesinde yılbaşı kutlama etkinliği yapıldı.
Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması
Noel ağacından görüntüler
Yılbaşı etkinliğinden detaylar
Ateş yakılması MUSUL – 2014 – 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ’in işgali nedeniyle ağır yıkıma maruz kalan Irak’ın Musul kentindeki Eski Musul bölgesinde yılbaşı kutlama etkinliği yapıldı.
DEAŞ’ın harabeye döndürdüğü Hoş El-Bayaa Meydanı’nda tarihi Süryani Katolik, Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Keldani Katolik kiliseleri bulunuyor.
https://www.haberler.com/son-dakika-teror-orgutu-deas-in-harabeye-dondurdugu-kentte-14635218-haberi/
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