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Son dakika: Terör örgütü DEAŞ’ın harabeye döndürdüğü kentte yılbaşı etkinliği yapıldı

2021-12-30

Son dakika haberi: Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması Noel ağacından görüntüler Yılbaşı etkinliğinden detaylar Ateş yakılması MUSUL – 2014 – 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ’in işgali nedeniyle ağır yıkıma maruz kalan Irak’ın Musul kentindeki Eski Musul bölgesinde yılbaşı kutlama etkinliği yapıldı.

Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması

Noel ağacından görüntüler

Yılbaşı etkinliğinden detaylar

Ateş yakılması MUSUL – 2014 – 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ’in işgali nedeniyle ağır yıkıma maruz kalan Irak’ın Musul kentindeki Eski Musul bölgesinde yılbaşı kutlama etkinliği yapıldı.

DEAŞ’ın harabeye döndürdüğü Hoş El-Bayaa Meydanı’nda tarihi Süryani Katolik, Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Keldani Katolik kiliseleri bulunuyor.

Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'ın harabeye döndürdüğü kentte yılbaşı etkinliği yapıldı

https://www.haberler.com/son-dakika-teror-orgutu-deas-in-harabeye-dondurdugu-kentte-14635218-haberi/

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