Patrik Hazretleri taburcu oldu

HYETERT – Ekümenik Patrikhane Basın ve İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Patrik Hazretleri bugün öğlen saatlerinde taburcu oldu.

Noel arifesinde Koronavirüs testi pozitif çıkan Ekümenik Patrik Bartholomeos, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine rağmen Amerikan Hastanesi’nde 6 gündür müşahade altında tutuluyordu. Patrik Hazretleri Vaftiz Bayramı töreni için Patrikhane’ye dönmeden önce Tarabya’daki Patriklik konutunda dinlenmeye ve karantinada kalmaya devam edecek.

Çarşamba gecesi, TC. Sağlık Bakanı kendisi ile üçüncü kez temasa geçti. Sağlığının gidişatını soran Fahrettin Koca, Bakanlığının hizmetlerinin her zaman yanında olacağına dair güvence verdi. Bakanın yoğun ilgisinden mutluluk duyan Patrik Hazretleri kendisine samimi teşekkürlerini iletti ve mutlu bir yeni yıl diledi. Ayrıca ülkede Kovid-19 ile mücadele etmek için aylarca süren çabalarında kendisine kuvvet diledi.