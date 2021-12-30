İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “İNANÇLAR MASASI”NDAN CEMAATİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İnançlar Masası, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) ile iletişime geçerek, 20 farklı kilisemizin Fakirler Kollarına kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin tamamına alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Bilindiği üzere “İnançlar Masası” yetkilileri Ekim 2020 tarihinde Nilüfer Taşkın, İslam Özkan, Fatma Yavuz ve Vedat Kara, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’ni makamında ziyaret etmişlerdi. Patriklik Makamımızın Peder Zakar Koparyan tarafından temsil edildiği “İnançlar Masası” yetkilileri, söz konusu ziyarette, Ruhani Önderimizle çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar ve cemaatimiz ihtiyaç sahiplerine destek vermeye hazır olduklarını iletmişlerdi.

Cemaatimize verdikleri destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve “İnançlar Masası” yetkililerine teşekkür ederiz.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/