Agos yeni sayısıyla bayilerde

-2021’in son sayısında dilekler barışa, demokrasiye, özgürlüğe, insanca yaşama..

-Agos’un manşetleriyle 2021: Lüsan Bıçakçı gidenleri, kalanları yazdı.

-Ekonomideki çalkantı Kapalıçarşı’ya nasıl yansıdı? Sektör temsilcileri değerlendiriyor.

-Ermenistan uçuşları için hazırlıklar sürüyor. İlan edilen uçuş, izinler tamamlanmadığı için gerçekleşmedi. İki şirket ise hazırlıklarını sürdürüyor.

-Aris Nalcı’dan yeni yazı dizisi: Normalleşme süreci nasıl ilerleyecek, geçmiş deneyimler bize ne anlatıyor? İlk konuk Mensur Akgün.

-6 Ocak’ta Patrikhane’de kabul olmayacak. Patrik Maşalyan’ın Dzınunt kabulleri için oluşturulan programın ayrıntıları.

-Rita Ender hamilelik deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı “Bir Avazda”yı anlattı.

-Yaşar Tolga Cora 110 yıl öncesine bakıyor, Gaydz (Kıvılcım) dergisinin Osmanlı’daki sosyalizm fikriyatına katkısını, Ermenilerin sorunlarına bakışını anlatıyor.

-Hayvan hakları örgütleri sokak hayvanları için alarmda.

Agos