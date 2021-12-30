Agos yeni sayısıyla bayilerde

-2021’in son sayısında dilekler barışa, demokrasiye, özgürlüğe, insanca yaşama..
-Agos’un manşetleriyle 2021: Lüsan Bıçakçı gidenleri, kalanları yazdı.
-Ekonomideki çalkantı Kapalıçarşı’ya nasıl yansıdı? Sektör temsilcileri değerlendiriyor.
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-6 Ocak’ta Patrikhane’de kabul olmayacak. Patrik Maşalyan’ın Dzınunt kabulleri için oluşturulan programın ayrıntıları.
-Rita Ender hamilelik deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı “Bir Avazda”yı anlattı.
-Yaşar Tolga Cora 110 yıl öncesine bakıyor, Gaydz (Kıvılcım) dergisinin Osmanlı’daki sosyalizm fikriyatına katkısını, Ermenilerin sorunlarına bakışını anlatıyor.
-Hayvan hakları örgütleri sokak hayvanları için alarmda.
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