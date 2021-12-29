NOEL

Ferdiye Yurdakul

‘Noel’ sözcüğü, size neleri çağrıştırmaktadır? Bu sözcüğü duyduğunuz zaman aklınıza çocukluğunuza dair anılarınız geliyor mu? Geliyorsa eğer, gerçekten yaşıyorsunuz demektir.

‘Noel’ sözcüğü, size neleri çağrıştırmaktadır? Bu sözcüğü duyduğunuz zaman aklınıza çocukluğunuza dair anılarınız geliyor mu? Geliyorsa eğer, gerçekten yaşıyorsunuz demektir.

Noel’i yaşamak, Noel gecesi neler yaptığımızı anımsamak, kırmızı, yeşil renklerini, çeşitli çeşitli süslemelerle, doğadan bir resim gibi, süslenen ağaçları unutamamak demektir. O gün boyunca yaşanan heyecan, yapılan hazırlıklar, okulda ve evde giyeceğimiz kıyafet hesaplamaları ve sonsuz sevgiyle daha nice yaşadıklarımız. Aile bağlarının o gecede daha da bir güçlenmiş hissiyatının yaşanması da apayrı bir durum.

‘Noel’e Hazırlık

Son birkaç gündür yediden yetmişe bir telaş içinde. Kimisi market alış verişi, kimisi yeni kıyafetler için mağaza gezmesi, kimisi senenin sonuna doğru armağan dağıtımı koşuşturmasında. Yeni seneye eksiksiz girmek, en büyük. Bir geceye sığdıramayacağımız kadar yemek, tatlı, şekerleme ve içecek birikimi ne kadar doğru? Yeni yıla girmeden iyilik yapmayı da düşünmek, doğadaki tüm canlıların iyiliğini istemek kadar güzel duygular barındıran düşünceler olamaz bence. Kendimizi yeni yıla hazırlarken çevremizde neler olup bitiyor?

Noel Bayramı

Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık’ta kutlanıyor. Kutlamalar, 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor. Noel, Hristiyanlar tarafından ‘Kurtarıcı Mesih’ olarak kabul edilen Hz. İsa’nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodokslarsa, Noel’i Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ta kutluyor. Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan Pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var. Roma İmparatorluğu döneminde, Hristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Günümüzde ise Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir evrensel bir bayram haline geldi. Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse ‘Noel Baba’ figürü.

Kutlamalar

Yılbaşı kutlamaları yeni yılı karşılamak amacıyla yapılıyor. Bu gelenek milattan önce 46 yılında Roma İmparatorluğunun önemli liderlerinden Julius Sezar tarafından başlatıldı. Yeni yılın ilk günü, dünyada en yaygın şekilde kullanılan Miladi takvimin ocak ayının ilk günü olarak belirlendi. Her alanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyan yeni yıl, dünyada birçok ülkede değişik gelenek ve etkinliklerle kutlanıyor. Tümünün ortak amacı ise, gelecek yılın umutla bolluk ve şans getirmesi. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gecede kutlanan yeni yıl ile Noel bayramı temelde birbirinden farklı. Ancak iki bayramın yakın olmasıyla, Türkiye gibi Noel kültürüne yabancı olan ülkelerde sıkça karıştırılıyor.

‘Noel Baba’ Kimdir, Nereden Geliyor?

Çocukluğumdaki Noel Baba, ilgili çeken bir dedeydi. Beyaz sakalıyla, kıyafetleriyle, renk renk armağanlarıyla çocukluk anılarımı süslüyordu. Kocaman evimizin kocaman şöminesinin bacasından yılbaşı günü bana armağan bırakacağına her seferinde emindim. Tabii ki sonraki gün, bu düşüncemi bir sonraki yıl sonuna kadar unutuyordum.

‘Noel Baba’, 24 Aralık gecesi evlere gizlice girerek çocuklara hediye bırakan efsanevi bir figür. Günümüzde, kırmızı elbiseli, kır saçlı, beyaz sakallı, sevimli birisi olarak resmediliyor. ‘Noel Baba’ efsanesinin Piskopos Nikola’yı konu alan Hollandalı Sinterklaas öyküsüne dayanıyor. ‘Noel Baba’nın, sene içerisinde ‘yaramazlık yapmayan’ çocuklara armağan getirme geleneğiyse, İskandinav mitolojisindeki Tanrı Odin’den geliyor.

İyi seneler diliyorum.

http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=303908