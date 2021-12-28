Türkiye’yi Kafkaslar’a bağlayacak Pirinkayalar Tüneli yarın açılıyor

Türkiye ile Kafkaslar’ı birbirine bağlayan kışın keskin ve dik virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi’nde yapılan tünel, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacak.

Selami Küçükoğlu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan ve bu kenti Artvin’e bağlayıp Gürcistan üzerinden Kafkaslar’a kadar uzanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi’nde yapılan 2246 metre uzunluğundaki tünelin yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığının desteğiyle yapılan tünel, gidiş geliş olmak üzere tek tüp olarak inşa edildi.

Özellikle kışın keskin ve dik virajları yüzünden ağır tonajlı araç sürücülerinin korkulu rüyası olan tünelin hizmete açılmasıyla, hem güvenli bir ulaşım sağlanacak hem de yakıt ve zamandan tasarruf elde edilecek.

Sürücülere rahat nefes aldıracak tünel, ulaşımda sağladığı kolaylıkla Doğu Anadolu’yu Erzurum-Artvin güzergahından Doğu Karadeniz’e, Türkiye’yi de Gürcistan üzerinden Kafkaslar’a bağlayacak.

Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin ticaretine katkı sunacak tünel, aynı zamanda doğa harikalarının bulunduğu Erzurum’daki Tortum ve Uzundere ilçelerinin turizmine katkı sunacak.

Söz konusu yoldaki kazaların ciddi oranda önüne geçecek olan tünel, sürücülere konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Pirinkayalar Tüneli’nin ulaşıma açılacak olmasının sevincini yaşadıklarını, tünelin hem bölge hem de Erzurum için büyük önem taşıdığını söyledi.

Tünelle Cittaslow İcra Kurulunca “sakin şehirler” ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turist sayısında artış olacağını belirten Memiş, “Elektrik testleri kalmıştı. Onlar da tamamlandı ve sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla açılışını yapacağız. Bütün çalışmalar bitti.” dedi.

Memiş, kentin Doğu Karadeniz’le ulaşım ağını güçlendirecek tünelin önemli bir devlet yatırımı olduğunu ifade etti.

“Müthiş bir kamu yatırımı var”

Pirinkayalar Tüneli’nin Erzurum’u sahile bağlayacak ilk tünel olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

“Pirinkayalar Geçidi, Erzurum’u Tortum ve Uzundere ilçeleri üzerinden Artvin’e bağlayacak. Burası, Erzurum’u bir bakıma sahile bağlayan bir güzergah. Erzurum’un mülki hudutlarının 3’te biri çok bilinmiyor ama Doğu Karadeniz sınırlarında Rize’nin, Artvin’in güneyinde kalıyor. Bu iller, Karadeniz’e açılan kapılarımız ve buralarda onlarca tünel, müthiş bir kamu yatırımı var. Yol üzerinde yatırımlar devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli barajı olan Artvin’deki Yusufeli Barajı bitti ve su tutmaya başladı. Gelecek 50 yıl hatta 100 yıl içinde bu bölgede enerji sorunu yaşanmayacak.”

Yarın Bakan Karaismailoğlu ve Vali Memiş’in katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek tünelin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katılacak.

AA