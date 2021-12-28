Büyükada Müslüman Mezarlığı’nda yer kalmadı! Bakanlık yetki verdi, İBB proje yapmadı

BARIŞ SAVAŞ

Adalar’da Müslüman Mezarlığı’nda yer kalmaması üzerine Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı mezarlığın yanındaki orman arazisini mezarlık olarak tahsis etti. Ancak ne İBB ne de Adalar Belediyesi proje hazırlayıp komisyona sundu. Vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor

Büyükada Müslüman Mezarlığı’nda yeni defin yapacak yer kalmadı. Ada sakinlerine, vefat eden yakınlarının defin yeri için Burgazada ya da anakara işaret edildi. Vatandaşın Büyükada’da yakınlarını defnedemediğinden yoğun şikayette bulundu. Burgazadalılar ise mezarlıkta yer kalmayacağı endişesiyle Büyükada’da yeni mezarlık açılmamasına tepki gösterdi.

Müslüman Mezarlığı’nda yer kalmaması üzerine Adalar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhangi bir adım atmazken AK Parti Adalar Belediye Meclisi grubu vatandaşın derdine çözüm bulmak için girişleri başlattı.

Yapılan görüşmeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyu görüşmeye aldı. Bakanlıktan çıkarılan kararda Büyükada Müslüman Mezarlığının yanındaki boş arazinin mezarlık olarak kullanılmasının önünde bir engel kalmadı.

Bakanlık tarafından alınan kararda, “Büyükada Nizam Mahallesi 197 ada 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alanın 10 bin 266,31 metrekarelik kısmında Müslüman Mezarlığı ve 206 ada 1 parselin 1006,5 metrekarelik kısmında Latin Katolik Mezarlığı alanlarının tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgili ilke kararı kapsamında uygun oluğuna oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Ancak mezarlık alanının projelendirilmesinden sorumlu olan İBB’nin uzun zamandır projelendirmeyi yapmadığı ve komisyon onayına sunmadığı öğrenildi. Ada sakinleri Adalar Belediyesi ve İBB yönetiminin konu hakkında umursamaz davranmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Sabah Gazetesi