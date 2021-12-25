Ekümenik Patrik Bartholomeos korona virüs testi pozitif çıktı

HYETERT – 24 Aralık günü Patrik Hazretlerinin rutin olarak yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif çıktı açıklandı.

Patrikliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; Covid-19 aşıları tam olan Patrik Hazretleri’nin sağlık durumunun iyi olduğu, hafif semptomlar gösterdiği ve bir hastanede muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Patrik Hazretleri’nin, sağlık durumuyla ilgilenen herkese teşekkür ettiği, herkesi doktor ve uzmanların tavsiyelerine uymaya, aşı olmayanları da aşılarını yaptırmaya davet ettiği aktarıldı.

Patrik Bartholomeos, bugün (25 Aralık) Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenecek Noel ayinine riyaset edemeyecek.

Yine Patrikhane sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Cuma akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisini arayarak kendi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülke yetkililerin kendisinin yanında olduğunu belirtti.

Gün içinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kendini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Patrik Hazretleri’nin tedbir amaçlı bir süre hastanede kalacağı öğrenildi.