Paşinyan: Aliyev ile temaslarımızı sürdürme konusunda anlaştık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile temasları sürdürme konusunda anlaştık” dedi.

Paşinyan dünkü kabine toplantısında son günlerdeki temaslarına dair açıklamalar yaptı. Paşinyan ve Aliyev 14 Aralık’ta Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Cherlis Lichel’in inisiyatifiyle biraraya gelmişti.

Paşinyan “Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile ortak görüşler ve yaklaşımlar oluşturmaya ve formüle etmeye çalışarak gündemimizde yer alan konular üzerine temaslara devam edeceğimiz konusunda anlaşmaya varıldı. Yani, mevcut anlaşmazlıkların üstesinden gelmek ve üzerinde anlaşmak.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da süreci destekleyen bir açıklama yaptı. Price “ABD Brüksel’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki son görüşmelere sıcak bakıyor. Bölgede barışı tesis etmeyi amaçlayan gelecekteki doğrudan temasları kuvvetle destekliyoruz” dedi.

Agos