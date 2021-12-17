HyeTert 20. Yılını Kutluyor

HYETERT – Patrik Mesrob II hazretlerinin destek ve önerisiyle 2001 yılında Türkiye Ermenileri tartışma listesi Hyelist’in yönetim kadrosu tarafından Türkiye Ermenileri’nin sanal ortamdaki tek gazetesi olarak kurulmuş olan HyeTert 20 Yaşında. Hyetert 20. Yılını, Hyelist ve HyeTert’in kurulduğu yıllardan bugüne tartışmalarda yer almış toplum üyeleriyle birlikte YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınlanacak bir programla kutlayacak.
HyeTert / ՀայԹերթ
20 Yıl / 20 Տարի / 20 Years
Katılımcılar / Մասնակիցներ / Participants
Aram Kalenderoğlu
Arda Çavdar
Armaveni Miroğlu
Berj Manukyan
Harut Kurumlu
Ira Tzourou
Kirkor Döşemeciyan
Nazaret Davityan
Rafi Bilal
Roy Küçükateş
Sarkis Adam
Sibil Pektorosoğlu
Vağarşag Büyüksimkeşyan
Moderatörler / Հաղորդավարներ / Moderators
Ayda Erbal / Tamar Karasu
https://www.facebook.com/Hyetert – https://www.youtube.com/Hyetert
18 Aralık / Դեկտեմբեր / December 2021 Cumartesi / Շաբաթ / Saturday
20.00 Istanbul & Beirut – 17.00 London – 12.00 NYC – 09.00 LA – 21.00 Yerevan
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