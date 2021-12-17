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HyeTert 20. Yılını Kutluyor

2021-12-17

HYETERT – Patrik Mesrob II hazretlerinin destek ve önerisiyle 2001 yılında Türkiye Ermenileri tartışma listesi Hyelist’in yönetim kadrosu tarafından Türkiye Ermenileri’nin sanal ortamdaki tek gazetesi olarak kurulmuş olan HyeTert 20 Yaşında. Hyetert 20. Yılını, Hyelist ve HyeTert’in kurulduğu yıllardan bugüne tartışmalarda yer almış toplum üyeleriyle birlikte YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınlanacak bir programla kutlayacak.

HyeTert / ՀայԹերթ
20 Yıl / 20 Տարի / 20 Years

Katılımcılar / Մասնակիցներ / Participants 

Aram Kalenderoğlu
Arda Çavdar 
Armaveni Miroğlu
Berj Manukyan
Harut Kurumlu
Ira Tzourou  
Kirkor Döşemeciyan
Nazaret Davityan
Rafi Bilal
Roy Küçükateş
Sarkis Adam 
Sibil Pektorosoğlu 
Vağarşag Büyüksimkeşyan

Moderatörler / Հաղորդավարներ / Moderators

Ayda Erbal / Tamar Karasu

https://www.facebook.com/Hyetert – https://www.youtube.com/Hyetert

18 Aralık / Դեկտեմբեր / December 2021 Cumartesi / Շաբաթ / Saturday
20.00 Istanbul & Beirut – 17.00 London – 12.00 NYC – 09.00 LA – 21.00 Yerevan

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