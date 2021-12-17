HyeTert 20. Yılını Kutluyor

HYETERT – Patrik Mesrob II hazretlerinin destek ve önerisiyle 2001 yılında Türkiye Ermenileri tartışma listesi Hyelist’in yönetim kadrosu tarafından Türkiye Ermenileri’nin sanal ortamdaki tek gazetesi olarak kurulmuş olan HyeTert 20 Yaşında. Hyetert 20. Yılını, Hyelist ve HyeTert’in kurulduğu yıllardan bugüne tartışmalarda yer almış toplum üyeleriyle birlikte YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınlanacak bir programla kutlayacak.

HyeTert / ՀայԹերթ

20 Yıl / 20 Տարի / 20 Years

Katılımcılar / Մասնակիցներ / Participants



Aram Kalenderoğlu

Arda Çavdar

Armaveni Miroğlu

Berj Manukyan

Harut Kurumlu

Ira Tzourou

Kirkor Döşemeciyan

Nazaret Davityan

Rafi Bilal

Roy Küçükateş

Sarkis Adam

Sibil Pektorosoğlu

Vağarşag Büyüksimkeşyan

Moderatörler / Հաղորդավարներ / Moderators

Ayda Erbal / Tamar Karasu

https://www.facebook.com/Hyetert – https://www.youtube.com/Hyetert

18 Aralık / Դեկտեմբեր / December 2021 Cumartesi / Շաբաթ / Saturday

20.00 Istanbul & Beirut – 17.00 London – 12.00 NYC – 09.00 LA – 21.00 Yerevan