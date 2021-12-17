Hollandalı politikacılara Ermenistan devlet ödülleri teslim edildi

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın kararıyla, Ermenistan’ın bağımsızlığının 30. yıldönümü vesilesiyle, bir grup Hollandalı politikacıya, Ermenistan ile dostane ilişkilerin kurulmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine önemli katkılarından dolayı Ermenistan Devlet Ödülleri verildi.

Andre Ravut ve Inge Drost “Mkhitar Gosh”, Harry van Bommel, Lin van Dyke “Minnet ve Şükran”, Anna-Maria Matar ise “Movses Khorenatsi” madalyalarıyla ödüllendirildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Ermeni halkının dostlarını yürekten kutluyor, onlara uzun vadeli katkıları ve kendilerini bu misyona adadıkları için teşekkür ediyoruz” denildi.

ERMENİ HABER AJANSI