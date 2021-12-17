Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik şikayeti AİHM’de inceleniyor

Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik şikayeti AİHM’de inceleniyor.

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan’ın AİHM temsilcisi Yeghishe Kirakosyan, Ulusal Meclis’te “Hayastan” fraksiyonu Milletvekili Artur Khachatryan’ın, Ermenistan’ın 44 gün içinde işlenen suçlar için Türkiye’ye şikayette bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt verdi.

“9 Mayıs’ta Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Avrupa Sözleşmesi’ne dayanarak Türkiye’ye karşı devletlerarası bir şikayette bulundu. Şikayet, Türkiye’nin 44 günlük savaşa doğrudan ve doğrudan katılımının yanı sıra, Türkiye’nin Azerbaycan tarafından işlenen aynı ihlallere, yani yaşam, mülkiyet hakkı ve diğer madde ihlallerine katkıda bulunan paralı askerleri işe alması ve finanse etmesiyle ilgilidir. Şu anda soruşturma aşamasında. Yetkinin Büyük Daire’ye veya daireye verilmesi konusu tartışılıyor. Süreç hakkında bilgi vereceğiz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu