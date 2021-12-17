Ermenistan’da ikinci SMART Merkezi kurulacak

“Anavatanın Çağrısı” başlıklı yıllık bağış kampanyası sırasında, COAF (“Ermenistan’ın Çocukları” Fonu) tarihindeki en büyük miktarı, yaklaşık 8.4 milyon dolar topladı. Bu parayla Ermenistan’da ikinci SMART Merkezi inşa edilecek.

Armavir bölgesinde inşa edilecek merkez, Lori bölgesinde faaliyet gösteren ilk merkezden sonra ikiincisi olacak.

Lori bölgesinde uygulanan SMART yerleşim kalkınma modeli, binlerce çocuk ve ailesi için kaliteli eğitim, profesyonel oryantasyon, ekonomik ve sosyal istikrar için fırsatlar yaratarak kapsamlı gelişimlerine katkıda bulunarak Armavir’de de uygulanacaktır.

İkinci SMART merkezinin inşa edileceği Armavir, vakfın 18 yıl önce köy yerleşimlerini geliştirmeye yönelik COAF programlarının beşiği sayılır.

Lori SMART Merkezi, bölgedeki 27 yerleşimlerinde 2.500’den fazla çocuğa ve ailelerine eğitimin yanı sıra sağlık, psikolojik ve sosyal hizmetler sağlamıştır.

ERMENİ HABER AJANSI