Ermeni Halterci Simon Martirosyan, Dünya Şampiyonası’nda üçüncü oldu

Ermenistan Halter Milli takımı sporculardan, Olimpiyat oyunlarının gümüş madalyası kazanan Simon Martirosyan, Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın 109 kg ağırlık kategorisinde esas mücadele, önceki iki Olimpiyat Oyununun şampiyonu olan Özbekistan’ın iki temsilcisi ve Ermenistan’dan Simon Martirosyan arasında gerçekleşti.

Koparmada Martirosyan 188 kg kaldırdı, ardından 193 kg’ı doğru sabitleyemedi ve ardından 196 kg ağırlığı kaldıramadı. Koparmada Simon Martirosyan küçük bir gümüş madalya kazandı. Silkmede ilk yaklaşımı sırasında Simonyan 228 kg kaldırdı, ardından 237 kg kaldırmadı. 416 kg sonuçla Ermeni halterci bronz madalya kazandı.

Özbekistanlı Akbar Curayev, 433 kg’lık sonuçla bu ağırlık kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

17 Aralık’ta Ermeni halterciler Varazdat Lalayan ve Gor Minasyan ağır siklet kategorisinde madalya için yarışacak.

ERMENİ HABER AJANSI