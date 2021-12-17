Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için Türkiye özel temsilcisinin adını açıkladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Türkiye’nin Ermenistan ile Diyalog Özel Temsilcisi olarak atayacağı kişinin adını açıkladı.
Çavuşoğlu, Türkiye özel elçisinin Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç olacağını söyledi.
Serdar Kılıç, 2014-2021 yılları arasında Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisiydi. Kılıç aynı zamanda Türkiye’nin Japonya ve Beyrut Büyükelçisi ve Türk Güvenlik Konseyi Genel Sekreteriydi.
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