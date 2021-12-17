Avustralya’da Ermeni teröristlerin şehit ettiği Türk diplomatlar anıldı

Recep Şakar

Avustralya’nın Sydney kentinde, Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever’in, 17 Aralık 1980’de Ermeni teröristlerce görevleri başında şehit edilişlerinin 41. yıl dönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi.

Sydney Başkonsolosu Ali Sevim’in ev sahipliğinde gerçekleşen, şehit diplomatlar Arıyak ve Sever’i anma törenine, Avustralyalı iktidar ve muhalefet partilerinden çok sayıda milletvekilinin yanı sıra yabancı misyon şefleri, farklı inançların temsilcileri ve konsolosluk çalışanları katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Arıyak ve Sever’in hayatını kaybettiği saldırının Avustralya topraklarında yaşanan ilk terör saldırısı olduğu hatırlatılarak, Avustralya’da bu tür eylemlere yer olmadığı vurgulandı.

Anma törenine yazılı mesaj yollayan şehit Başkonsolos Arıyak’ın kızı Çağla Arıyak, “Her yıl babamı ve Engin Sever’i anmak için düzenlenen törenler için minnettarım.” ifadesini kullandı.

Mesajında, teröristlerin yakalanması için soruşturmayı sürdüren Avustralya polisine de teşekkür eden Çağla Arıyak, şunları kaydetti:

“Avustralya ziyaretim sırasında oradaki büyük Türk ailesinin sıcaklığını ve büyüklüğünü gördüm, bu beni çok gururlandırdı. Babamın hala hayatta olduğunu hissettim. Orada toplandığınız için bir kez daha teşekkür ederim. Her birinize en içten saygılarımı sunuyorum.”

Terör saldırasına ilişkin dosyanın 2019’da yeni gelişmeler dikkate alınarak yeniden değerlendirmeye alındığını duyuran Avustralya polisi, şehit diplomatların katiline götürecek bilgiye 1 milyon Avustralya doları ödül verileceğini açıklamıştı.

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolos’un konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak’ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press’i arayan bir kadın, cinayetlerin JCAG tarafından işlendiğini bildirmişti.

AA