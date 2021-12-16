Yerevan’da insanların yüzde 35’i Rusya’yı, yüzde 43’ü ise Fransa’yı dost ülke olarak görüyor

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da Ekim-Kasım aylarında bir anket araştırması gerçekleştirildi. Ankete katılanlara hangi ülkenin Ermenistan’a dost olduğunu souldu.

Yanıt verenlerin yüzde 35’i Rusya’yı dost bir ülke görürken, Fransa’yı yüzde 43’ü dost ülke olarak kabul ediyor.

Avrasya Uzmanlar Kulübü üyesi Sosyolojik Bilimler Adayı Samvel Manukyan, Avrasya Uzmanlar Kulübü’nün yıllık oturumunda, “Ermenistan’ın AEB’e 7 yıllık üyeliği: Dün, bugün, yarın Avrasya entegrasyonu” başlıklı konferansı sırasında anket sonuçlarını sundu.

Samvel Manukyan’ın sözlerine göre sonuç şaşırtıcı. Ancak, ankete katılanların yüzde 23’ünün bu basit görünen sorulara cevap vermenin buldukları daha dikkat çekicidir.

Ermenistan’ın Fransa ile mi, yoksa Rusya ile mi miilişkilerini geliştirmeli sorusuna ise katılanların yüzde 30’u Rusya, yüzde 20’si ise Fransa cevabı verdi. Yüzde 32’si ise her iki ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

2019’da ankete katılanların yüzde 47’si Rusya’yı Ermenistan’ın en iyi müttefik olarak görürken, sadece yüzde 12’si Fransa cevabını vermişti.

ERMENİ HABER AJANSI