Çavuşoğlu: Uçuşlar için gelen başvurular değerlendiriliyor

Türkiye- Ermenistan arasında normalleşme sürecinde karşılıklı özel temsilci atanmasının yanısıra iki ülke arasında doğrudan uçuşların da tekrar başlaması gündemde. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarının ardından basın açıklaması yapan Çavuşoğlu Türkiye ve Ermenistan’dan hava yolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arası uçuşlar için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Bunları Ulaştırma Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz değerlendiriyor. Prensip olarak olumlu bakıyoruz. Hangileri uçabilecek, onlar önümüzdeki günlerde açıklanır” diye konuştu.

Agos