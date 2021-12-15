Türkiye’nin Ermenistan özel temsilcisi belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme sürecinde Türkiye’nin özel temsilcisinin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç olacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarının ardından basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, Ermenistan’la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan’ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan’dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak.”

Güven artırıcı adımlar atmak gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan’la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz” diye konuştu.

Serdar Kılıç’ın 7 yıl süren Washington Büyükelçiliği görevi bu yılın Mart ayında sona ermişti.

Ermenistan’ın da bugünlerde Türkiye özel temsilcisini ataması bekleniyor.

Agos