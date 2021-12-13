İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Monsenyör Massimiliano Palinuro 18 Aralık’ta tahta çıkacak

HYETERT – Mons. Ruben Tierrablanca’nın beklenmedik ve zamansız vefatı ile boşalan ve Mons. Lorenzo Piretto’nun geçici olarak hizmet verdiği makama Papa Hazretleri, Peder Massiliano Palinuro’yu atamıştı. 7 Aralık tarihinde İtalya’da Episkopos olarak takdis edilen Mons. Massiliano Palinuro, 18 Aralık Cumartesi günü, Saint Esprit Katedrali’nde, davetlilerin katılacağı bir törenle tahta çıkacak.

2011 yılından beri Türkiye’de hizmet veren Mons. Massimiliano iyi derecede Türkçe biliyor. İstanbul cemaati, kendisi ile buluşmak, farklı alanlarda sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanmak için sabırsızlıkla bekliyor.

Peder Antonio Mele’nin kaleminden Mons. Massimiliano’nun Biyografisi

Monsenyör Massimiliano Palinuro, 10 Haziran 1974’te İtalya’nın Avellino şehrinde bulunan Ariano Irpino’da kasabasında doğdu. On altı yaşında, Benevento Başepiskoposluğu’nun gençlik seminerinde dini eğitim hayatına başladı.

Okuduğu lisenin klasik diller bölümünü bitirdikten sonra Napoli’de bulunan Kardinal Alessio Ascalesi Başepiskoposluk Ruhban Okulu’na girdi ve 1998’de Güney İtalya Papalık İlahiyat Fakültesi’nde ilahiyat alanında lisans derecesi aldı. Aynı yıl Monsenyör Eduardo D’Avino tarafından diyakon olarak takdis edildi ve 2001’de Kutsal Yazılar alanında Yüksek Lisans derecesi aldığı Papalık İncil Enstitüsü’ndeki eğitimi için Roma’ya gönderildi. Çalışmalarını 2009 yılında Napoli’deki Güney İtalya Papalık İlahiyat Fakültesi’nde Dogmatik İlahiyat alanında doktora yaparak tamamladı.

Ekselans Monsenyör Gennaro Pascarella tarafından peder olarak kutsandı ve 24 Nisan 1999’da Ariano Irpino-Lacedonia Episkoposluğu’nda göreve başladı.

2001’den 2011’e kadar Güney İtalya Papalık İlahiyat Fakültesi’nde Kutsal Yazılar dersleri verdi. Yorum-bilim ve tarihi konularda denemeler ve makaleler yayımladı.

Ariano Irpino-Lacedonia Episkoposluğu’nda çeşitli pastoral görevlerde bulundu: 1999’da Ariano Irpino’da bulunan Fatima’daki Meryem Mahalli Kilisesi’nin başrahip vekili ve ardından 2000’den 2011’e kadar San Nicola Baronia’da bulunan SS. Annunziata Mahalli Kilisesi’nin başrahibi oldu. Aynı zamanda, 2000’den 2006’ya kadar hastanelerde gönüllü dini hizmet verdi.

2007’den 2011’e kadar Dini Kültürel Miras Dairesi sorumlusu, Episkoposluk Müzeleri direktörü, Episkoposluk Kütüphanesi sorumlusu ve Episkoposluk Arşivleri sorumlusu olarak görev yaptı. 2002’den 2005’e kadar Daimi Diyakonluk adayları için teolojik formasyon kursunun müdürüydü ve 2006’dan 2011’e kadar cemaat üyeleri için teolojik formasyon okulunda Kutsal Kitap dersleri verdi.

2011 yılında Episkopos Monsenyör Giovanni D’Alise’den fidei donum peder olarak Türkiye’ye gitmek için izin istedi ve bu uygun görüldü. Türkiye’de Eylül 2018’e kadar İzmir Başepiskoposluğu’nda Aziz Yuhanna Metropolitlik Katedrali’nin rektörü olarak görev yaptı, bu ibadethanenin halka açık hale gelmesi için çok çalıştı ve bunu başardı. 2015’ten 2018’e kadar aynı başepiskoposluğun din eğitimi ve katekümenlerin eğitimi sorumlusu oldu.

Eylül 2018’den bugüne kadar fidei donum pederi olarak, Anadolu Latin Katolik Ruhani Reisliği’nde episkopos vekili, geçici özel kalem müdürü (2019) ve Trabzon’daki Santa Maria Mahalli Kilisesi’nin başrahibi olarak çalıştı.

Çeşitli İtalyan episkoposluklarında ve Ortadoğu’da pederler ve ruhbanlar için konferanslar ve kurslar verdi; ruhsal egzersizler yönetti. Katolik din dersi öğretmenleri için Kutsal Kitap ve ilahiyat kursları düzenledi.

2019 yılında, Türkiye Episkoposlar Kurulu Başkanı merhum Episkopos Ruben Tierrablanca’nın verdiği görev ile İnciller ve Elçilerin İşleri’nin Türkçe revizyonunda işbirliği yaptı.

Dr. Roberto Giobbi’nun kaleminden EPİSKOPOSLUK ARMASI’nın anlamı

Armanın en altında, Monsenyör Massimiliano’nun memleketi olan Ariano Irpino şehrinin üzerine kurulu olduğu üç tepe vardır. Bu, episkoposun iman armağanını ve Kutsal Gizemlerin Lütfunu aldığı Ariano Kilisesi’ne şükranın bir işaretidir. Bununla birlikte, üç tepe aynı zamanda Kutsal Üçlü Birliğe açık bir göndermedir: Kutsal Üçlü Birlik, her inananın dünyevi hac yolculuğunda ulaşmak istediği gerçek vatandır, çünkü Antlaşma’nın eski halkı “ebedi tepelere” özlem duymaktadır (Hez. 36, 1-12).

Armanın üst kısmında, mavi bir arka plan üzerinde episkoposun maneviyatının kalbini oluşturan “üç beyaz aşkı” göze çarpar: 1- Bir güneş gibi parlayan yuvarlak sunak ekmeği ile simgelenen Efkaristiya; 2- Yukarıda parlayan ve limana giden yolu gösteren yıldız ile temsil edilen Meryem Ana; 3- Efkaristiya ekmeği üzerine işlenmiş, Aziz Petrus’un anahtarları sembolü ile anılan Papa.

Efkaristiya ekmeğinin diğer tarafında, eski anlatılara göre, Karadeniz kıyılarında ve antik Konstantinopolis’te İncil’i ilan eden Protocletos (İlk Çağrılan Havari) Aziz Andrea’nın haçı göze çarpmaktadır.

Aziz Petrus’un anahtarlarının ve Aziz Andrea haçının Efkaristiya’da birleşmesi, Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasındaki tam birliğin mümkün olan en kısa sürede Mesih’te yeniden inşa edilmesi arzusunu ifade eder.

EPİSKOPOSLUK MOTTOSU

Hıristiyan vahiylerinin zirvesi olan “Deus caritas est”, (1. Yuhanna 4:8) mottosu, Episkopos Massimiliano’nun yaşam programı ve çabasıdır.

Türkçe olarak “Allah sevgidir” şeklinde ifade edilen motto, Müslüman müminlerle iman kardeşliğinin bir işareti olarak Allah’ın kutsal adını içerir.