Netflix’te kesinlikle izlenmesi gereken 20 dizi

Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, birbirinden popüler birçok yapım ile öne çıkıyor. Bizler de sizler için 2021 bitmeden izlenmesi gereken 20 diziyi derledik. İşte korku, aksiyon, bilim kurgu, animasyon ve dram gibi birçok türden Netflix ile ulaşabileceğiniz yapımlar…

Dünyanın en popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor.

Öte yandan bazı içerikler de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alıyor.

İşte, aralarında Türk yapımlarının da dahil olduğu ve 2021 bitmeden kesinlikle izlemeniz gereken 20 Netflix dizisi…

EMILY IN PARIS

Netflix’te 2 Ekim 2020’de prömiyeri yapılan Emily in Paris, Daren Star tarafından yaratıldı. Amerikan yapımı olan komedi-drama türündeki dizi, bir iş fırsatı için Paris’e taşınan Emily’nın yaşadıklarını konu alıyor. Amerikalı bir kadın olan Emily, kendisi uzak olduğu bir yaşam tarzının içinde kültür çatışması yaşarken buluyor. Oradaki yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışırken hayatı hem alt üst oluyor hem de kendisini yeniden keşfetmesine vesile olan Paris’te kendisine yeni bir yaşam kuruyor. Başrolünde Lily Collins’in yer aldığı internet dizisi, Collins’in oyunculuğu, karakterlerin renkli tarzı ve Paris’in büyüleyici atmosferi ile dizi izlyenleri sürüklüyor.

Netflix, bekleyenleri içim Emily in Paris’ in 2. sezonunun 22 Aralık 2021’de yayınlanacağı duyurdu.

DARK

Dark, 1 Aralık 2017’de yayınlanan dizi Netflix’deki ilk Almanca dizidir. Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yaratılan bilim kurgu ve gerilim türündeki alman internet dizisi, Almanya’nın Winden kasabasında çocukların ortadan kaybolması ile başlayan bir dizi olayı anlatıyor. Dark, kaybolan çocuklar ile bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkilerini, çifte yaşamlarını ve karanlık geçmişlerinin gün yüzüne çıkışını ve üç nesli kapsayan bir gizemi gözler önüne seriyor. Apparat’ın Goodbye adlı şarkısı ile bağdaşan dizi izleyenlerin aklını karıştırmaktaki başarısıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

FATMA

Fatma, Özgür Önurme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik- drama türünde Netflix mini dizisidir. Dizinin başrollerinde Burcu Biricik ve Uğur Yücel’in yer aldığı dizi, Fatma adlı bir kadının kayıp eşi Zafer’i aramaya çalışırken kendisini bir kaosun içinde bulmasını anlatıyor. Oyuncu Burcu Biricik, eylül ayında ‘Ayvalık Film Festivali’nde basın mensuplarına verdiği röportaj sırasında ‘Fatma’ dizisinin 2. sezonunun çekileceğini ifade etti.

DOWNTON ABBEY

Netflix’te dönem dizisi severlerin ihtiyacını karşılayacak, gelmiş geçmiş en başarılı dönem dizilerinden biri olarak ifade edilen Downton Abbey, Yorkshire’da bir malikanenin aile üyelerinin yaşamını konu ediniyor. Kont Robert ve Kontes Cora Crawley, kızları gergin ve tutucu Mary, özgürlükçü Sybil ve kimsenin umursamadığı Edith ve her anlarında yanlarında bulunan hizmetkarları ile izleyenler bu ailenin yaşantısına konuk oluyor. Şatafatlı dekorları ve görkemli kostümleriyle Downton Abbey gerçek bir malikanede, Hampsire’da Highclere Castle adında Viktorya döneminden kalma bir evde çekildi. Dizi de zenginlerin kaba saba olmadığı, onlara hizmet eden yoksul insanların ise işlerini minnet ve mutlulukla yaptıkları, kadınların namusunun ve erkeklerin onurunun karşılığının ise binlerce metrekare toprak, uçsuz bucaksız bir araziye eş değer olduğu bir dünya sunuluyor.

LUPIN

Fransız roman karakteri olan Arsene Lupin’in maceralarından esinlenilerek oluşturulan Lupin, Netflix platformunda yayınlandığı an adından söz ettirmişti. Mini dizi olarak izleyicilerle buluşan Lupin, ilk sezonu yalnızca 5 bölümden oluşuyor. Dizi, ana karakteri Assane Diop‘un yıllar önce haksız yere hapis yatan babasının intikamını almak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

RICK AND MORTY

Netflix, animasyon severlerinde imdadına yetişiyor. Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından yaratılan bir yetişkin animasyon dizisidir. Rick and Morty, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty’nin maceralarını konu alıyor. Seri, evrenin büyüklüğüne kıyasla insan varoluşunun önemsizliği üzerinde duruyor.

THE GOOD PLACE

The Good Place, insanların öldükten sonra “İyi Yer”e veya “Kötü Yer”e gönderildiği bir ölüm-sonrası hayatı ele alıyor. Hayattaki davranışlarının ahlaki değerlendirmesine göre bir puan verildiği ve yalnızca en yüksek puana sahip olanların gidebildiği İyi Yer, Janet adlı yapay bir zekâ tarafından yönetiliyor. Dizide her dileğin yerine getirildiği sonsuz mutluluğun tadını çıkarıldığı ‘İyi Yer”e yanlışlıkla gönderilen ve burada kalmaya kararlı olan Eleanor’un daha iyi bir insan olmaya çalışmasını konu alıyor. Dizi aynı zamanda ahlak felsefesine çokça yer vererek iyiliği ve kötülüğü anlamaya yardımcı oluyor.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE

The Haunting serisinin ilk dizisi olan 12 Ekim 2018’de Netflix’te yayınlanan The Haunting of Hill House, iki ebeveyn ve 5 çocuğun taşındakları tepedeki evde yaşadıkları korkunç olayları anlatıyor. Olaylar 1992 yılı ve günümüz olmak üzere iki zaman diliminde gerçekleşiyor. Henry James’in 1898 tarihli Yürek Burgusu (The Turn of the Screw) adlı romanına dayanan ikinci sezon The Haunting: Bly Malikânesi adıyla 9 Ekim 2020’de yayınlandı. The Haunting serisinin 3.sezonu için henüz bir bilgi yok.

CHEF’S TABLE

Netflix belgesel dizisi olan Chef’s Table, dünyanın farklı köşelerindeki yıldız şeflerin yaratıcı dünyalarının perdelerini aralıyor. Chef’s Table, her bölümde The World’s 50 Best Restaurants listesinde yer alan restoranların mutfağındaki, yıllar süren çabayla inşa edilmiş kariyerlerin sahipleri ile tanışmamızı sağlıyor. Dizinin yaratıcısı David Gelb, bir başka mutfak hikayesi olan belgesel-film Jiro Dreams of Sushi‘nin yönetmeni aynı zamanda dizinin yapımcılığını ve ilk bölümünün yönetmenliğini üstlendi.

LOVE DEATH AND ROBOTS

Tim Miller ve David Fincher imzalı Love, Death & Robots, bilim kurgu, fantastik, korku ve komedi türlerinde kısa animasyon öykülerinden oluşan, yetişkinlere yönelik bir Netflix orijinal dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Her bir öykü, izlenmesi kolay ama unutulması zor, çarpıcı bir anlatımla aktarılıyor. Her bölümde birbirinden farklı dünyalara daldığımız dizide korkunç yaratıklar, uğursuz sürprizler ve kara komedi bir arada sunuluyor.

DISENCHANTMENT

Yaratıcısı Matt Groening ve Josh Weinstein olan Disenchtment, parçalanmak üzere olan Orta Çağ krallığı Dreamland’de geçiyor. Komedi, fantastik türünde olan animasyon dizisinde Prenses Bean, Bentwood Prensi ile evlendirilmek üzereyken saraydan kaçıyor. Hayatta kim olduğunu çözmeye çalışan Bean, Elf arkadaşı Elfo ve içindeki şeytan Luci ile türlü maceralara atılıyor. Fantastik yaratıklarla dolu bu dünyayı konu alan animasyon dizi 3 sezondan oluşuyor.

MINDHUNTER

Yönetmeni ve yapımcısı David Fincher olduğu Mindhunter, 2017 yılında Netflix’te izleyicilere sunuldu. Joe Penhall’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, eski FBI ajanı Jhon E. Dougles’ın Mark Olshaker ile yazdığı Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit adlı romanından uyarlandı. FBI’ın özel bir biriminde görevli ajan Holden Ford ve ortağı Bill Tench kötü şöhretli seri katilleri ve tecavüzcüleri araştırmasını konu alan dizi, olayları soruşturdukça yeni profil çıkarma tekniklerinde uzmanlaşan bu ajanların etrafında dönüyor.

WHEN THEY SEE US

Yaratıcısı Ava DuVernay olan When They See Us dram türünde 4 bölümlük mini dizi olarak karşımıza çıkıyor. İşlemedikleri bir suç yüzünden hapse giren beş siyahi gencin suçsuzluklarını ispatlamak için giriştikleri zorlu mücadelenin hikayesini konu ediniyor. Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana ve Korey Wise, Central Park’ta koşu yapan bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Bu beş genç dana sonra Central Park Five olarak anılıyor.

THE OA

The OA, bilimkurgu, doğaüstü, fantastik türlerinde Amerikan yapımı bir televizyon dizisidir. Dizinin senaryosunu Brit Marling ile yazan Zal Batmanglij aynı zaman da dizini yönetmenliğini de üstleniyor. Dizi de 7 yıl boyunca haber alınamayan Prairie Johnson günün birinde ilginç bir şekilde ortaya çıkması ile başlıyor. Kaybolduğunda gözleri görmeyen, kör bir kadın olan Prairie Johnson’ın, yıllar sonra gözleri düzelmiş bir şekilde ortaya çıkışının gizemli hikayesi izleyenler ile buluşuyor. 2 sezon süren dizinin 3. sezonun çekilmeyeceği haberi ile sarsılan hayranları Netflix’in binası önünde açlık grevi yaptığı haberlere konu oldu.

AFTER LIFE

Mükemmel bir hayata sahip olan Tony eşinin ani ölümünün ardından depresyona girişini ve altığı radikal bir kararı konu alan After Life, Tony’nin artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlamasının etkisini gözler önüne seriyor. Tony bu yanını “süper güç” gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışır. Yaratıcısı Ricky Gervais olan After Life, Eylül 2020’de üçüncü sezonun yapım aşamasında olduğunu Twitter üzerinden takipçilerine duyurmuştu.

KULÜP

İstanbul’da yaşayan Yahudilerin görünür olmasını sağlayan Kulüp, 1950’li yılların İstanbul’unda, 17 yıldır bulunduğu hapisten genel afla çıkan Matilda’nın kendisini hiç tanımayan kızı Raşel ile ilişki kurmaya çalışma çabasını ve ikisini başından geçenleri konu alıyor. Dizi de Raşel’in büyük bir gece kulübünün yöneticisi olan Çelebi ile başı derde girince Çelebi’nin şikayetini geri çekmesi için Matilda kulüpte çamaşırcılığa başlıyor. Mekânın sahibi Orhan Şahin’le ve yeni assolisti Selim Songür ile yolları kesişen Matilda’nın eski hayatının gölgesinde olan yeni hayatında asla son bulmayan yaşam savaşı izleyicilerle buluşuyor.

MAID

Maid, Stephanie Land’in Maid: Hard Work, Low Pay ve a Mother’s Will to Survive adlı kitabından uyarlandı. Dizi de Tacizci erkek arkadaşını terk eden ve iki yaşındaki kızı Maddy’nin velayetini almak için mücadele eden bekar bir anne olan Alex’in temizlikçilik yaparak kızının ve kendi hayatını baştan kurma çabasını konu alıyor. Dram ağırlıklı serinin, sık sık komedi unsurlarına da yer veriyor oluşu 10 bölümün içerisinde barındırdığı kederi dengeliyor.

AN WITH AN E

Yaratıcısı Moira Walley-Beckett olan dram türünde izleyicilerle buluşan Anne With An E, anne ve babasının ölümü ile kimsesiz kalan Anne Shirley adındaki kız çocuğunun evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşi tarafından evlat edinilmesi ile değişen hayatını konu alıyor. 3’üncü sezon ile sevenlerine veda eden dizinin yakın zamanda Türkiye’ye uyarlanacağı açıklandı. Dizinin başrolünde çocuk oyuncu Beren Gökyıldız yer alacak.

THE KING ETERNAL MONARCH

Dram, romantik ve fantastik türünde olan dizinin konusu iki farklı paralel dünyada geçiyor. Dizi de insanların dünyasında serbest kalan bir şeytan diğer dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Kore İmparatoru Lee Gon paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışırken diğer paralel dünya olan Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır. Dizi de bu ikilinin hayatının kesişmesi konu alınıyor.

BİR BAŞKADIR

Türkiye motiflerinin ustalıkla işlendiğini ifade eden eleştirmenler tarafından da tam not alan Bir Başkadır, toplumda ötekileştirile hayatları dizinin merkezine alarak işliyor. Ferdi Özbeğen’in kayıtları ile pekiştirilen sinematografisi etkileyici nitelikte. Hem konusu hem oyuncuları hem de değindiği kavramlar ve eleştirileri beğeni toplamasının şans eseri olmadığını gösteriyor. Dizinin 2. sezonunun yolda olduğu ise söylentiler arasında.

