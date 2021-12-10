3+3 formatında ilk oturum

Türkiye ile Rusya’nın gündeme getirdiği ve bölgedeki altı ülkenin (Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) arasında temaslar kurulmasını öngören sürecin ilk oturumu bugün Moskova’da gercekleşiyor.

Güney Kafkasya’daki gerilimlerin çözümü ve yeni bir işbirliği hedefleyen “3+3” bölgesel platformunun ilk oturumu 10 Aralık’ta Moskova’da yapılıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek toplantıda ülkemizi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet temsil edecek” denildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Ermenistan’ın “3+3” formatının ön toplantısına katılacağını duyurmuştu.

Paşinyan “Çalışma grubunun ön oturumu 10 Aralık’ta 3+3 veya 3+2 formatında yapılacak, Ermenistan, Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılacak” dedi.

Altı ülkeyi buluşturmayı öngören format Türkiye, Rusya ve İran ile Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da üçlü formatlar da içeriyor.

Agos