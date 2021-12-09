Masada Ermenistan da var! 3+3 platformunun ilk toplantısı Moskova’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatında bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı Moskova’da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’nun ilk toplantısı hakkında açıklama yaptı.

3+3 FORMATINDA

Yapılan açıklamada, “Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık’ta Moskova’da düzenlenecek. Azerbaycan, Ermenistan, Rusya Federasyonu ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz temsil edecektir” denildi.

Sabah Gazetesi