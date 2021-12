Katolik Kilisesi’nde bir ‘yaman çelişki’ daha: Papa ‘Cinsel günahlar en vahim günahlar değil’ dedi

Katolik Kilisesi rahiplere cinsel ilişki ve evlilik yasağı uygulayagelirken, Papa Francis tensel günahların en vahim günahlar olmadığını söyledi. Papa, Paris Başpiskoposu’nun bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasının manşetlere çıkması üzerine verdiği istifayı kabul etmesiyle ilgili soru üzerine bu sözleri sarf etti. Katolik Kilisesi’nin battığı çocuk istismarı skandallarıyla uğraşan Papa Francis, Paris Başpiskoposu Michel Aupetit’nin ‘bir kadınla muğlak ilişki’ istifasını kabul etmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Papalık uçağıyla Yunanistan’dan İtalya’ya dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Francis, “Söylenti büyür, büyür, büyür ve itibarı bitirir, öyle ki kişi yönetemez hale gelir ve bu da adaletsizliktir. O yüzden Aupetit’nin istifasını kabul ettim, gerçeğin sunağında değil, ikiyüzlülüğün sunağında” diye konuştu. ‘Gerçekten ne yaptığını bilmiyoruz’ “Kendime soruyorum, Aupetit istifa etmek zorunda bırakan vehamette ne yapmış olabilir? Suçlamayı bilmeden kınayamayız” diye ekleyen Papa, gazetecilere araştırmacılık görevlerini yerine getirmeleri çağrısı yaptı. Pope Francis says 'sins of the flesh are not the most serious' https://t.co/6YAa4Aaq1s — Daily Mail Online (@MailOnline) December 8, 2021 “Kamuoyu nezdinde, söylentilerle Aupetit kınandı. Ama o ne yapmıştı? Hiçbir şey bilmiyoruz” vurgusunu yapan Francis, zina yasağıyla ilgili 6. Emir’in ihlaline atıfla “Tümden değil, sekreterine yaptığı küçük okşamalar ve masajlar sözkonusu olan” diyerek şöyle devam etti: Papa’ya göre ‘en vahim günahlar’ “Bu bir günahtır, ama en vahim günah değildir, zira tensel günahlar en vahim günahlar değildir, gurur ve nefret en vahim günahlardır.” Aupetit bir günahkar, tıpkı benim gibi, bu kiliseyi kuran Havari Petrus gibi.” Fransız medyasındaki ‘2012’de bir kadınla karşılıklı rızaya dair mahrem ilişkiye girdiğine’ dair iddiaları reddeden Paris Başpiskoposu Michel Aupetit, ‘piskoposluğu her zaman şüphe ve güven kaybını kışkırtan bölünmeden korumak için’ istifa ettiğini söylemişti. Çocuk istismarına Papa’dan ‘tarihi bağlam’ mazereti Papa, Fransız Katolik Kilisesi’nde ‘1950’den 2020’ye dek yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığı, meslekten olmayan kilise üyelerinin tacizi dahil edildiğinde bu sayının 330 bine yükselebileceğini’ bildiren raporla ilgili soruları da yanıtladı. “Bu tür bir çalışma yaptığımızda, onunla ilgili yorumlara dikkat etmeliyiz. İstismar 100 yıl önce, 70 yıl önce vahşetti. Ama bugünkü gibi tecrübe edilmiyordu. Örneğin, kilisede istismar durumunda alınan tutum, bunu örtbas etmekti; ne yazık ki, bugün hala çok sayıda ailede aynı tutum var” ifadelerini kullanan Papa, “Tarihi durum zamanın standartlarına göre yorumlanmalı” diye ekledi. So you’re saying that if it’s been long enough, it doesn’t count?https://t.co/90eFowkrrg — RT (@RT_com) December 8, 2021 ‘Çocuk istismarı sorununun merkezinde Papa var’ Francis, raporun yayımanmasının ardından ‘utancını’ dile getirirken, raporu bizzat okumadığını, ancak bu ay kendisini ziyaret ettiklerinde Fransız piskoposlarla tartışacağını söyledi. Fransa’daki kilise mağdurlarının ‘La Parole Liberee’ isimli derneğinin başkanı Francois Devaux ise Papa’nın Fransız soruşturmasına ilgi göstermemesi karşısında ‘hayretini’ dile getirdi. Francis’in yorumlarını ‘cehalet, aptallık ve inkar’ diye niteleyen Devaux, “Bu, herkese Papa’nın sorunun merkezinde olduğunu gösterecek” dedi. Sputnik Türkiye