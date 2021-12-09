Karşıyaka 3. Kültür ve Çevre Sempozyumu

Doç. Dr. Akın Ersoy; Küçük Yamanlar’da bulunan Geç Neolitik Çağ’ dan, Geç Bizans dönemine kadar iskan gören höyük yerleşimini, İzmir’in kuzeyindeki savunma sisteminin önemli bir parçası olan Adatepe Kalesi, Leukai Antik Kenti, Kocabahçe ve Çobanpınarı’nda bulunan antik yerleşim izlerini, antik çağın en önemli nehir taşımacılığı rotalarından biri olan Gediz kıyıları ve tuz sahalarını, definecilerin tahribatını, Leukai tasvirlerini, üzerinde kuğu resmi olan sikkeleri, Aristikonos ayaklanmasını, Beştepeler ve Smyrna Agorası’nı. Prof. Dr. Cumhur Tanrıver; eskiden Karşıyaka sınırları içerisinde olan ve ilk sistematik kazısı 1948 yılında yapılan Bayraklı Smyrna’sını, kentin doğusunda şimdi üzerinde yapıların olduğu Tantolos’un mezarını, kazılarda elde edilen Atina, Lydia, Fenike, Yakın Doğu, ve Mısır kökenli buluntuları. Dr. Erkan Serçe; 19 yüzyılın ikinci yarısında bir sayfiye yeri olarak gelişmeye başlayan ulaşım olanaklarının gelişimiyle artan ilçe nüfusunu, kıyı bandında oluşan gelişen kentsel gelişimi, 1829 haritalarında şimdiki yerleşim yerlerinde bulunan çiftlikleri ve düzenli yapılan vapur seferlerini.

Ayşe Ayça Ortaer; Karşıyaka’da Art Nouveau, Ardt Deko akımından etkilenen Aliotti, Penetti, Löhner köşklerinin kapı pencere, cumba, çini, vitray ve süslemelerini. Dr. Siren Bora; 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşadıkları mahallelerden koparak Karataş, Bornova, Karşıyaka ve Alaybey’e taşınan Yahudilerin, sosyo ekonomik profili, sosyal kültürel yapıları, Yahudi okulunu, günümüzde yanlış adla bilinen Ahavat Şalom Sinagog defterine kayıtlı Yahudi ailelerin isimlerini ve sayılarını. Araştırmacı Yazar Aybala Yentürk; Karşıyaka’da 1885 yılında eğitim ve faaliyetlerinde bulunan Saint Andre, Notre-Dame de Sion, Alayber Sörler okullarını. Tarihçi Cenk Berkant; ilk kıyı yerleşiminde, Alioti, Van Der Zee, Pennetti, Löhner köşklerini, bir dönem sağır, dilsiz, körler okulu olarak kullanılan İplikçizade köşklerinin mimarisini.

Doç. Dr. Halil Özcan; İzmir’in İşgalinin İstanbul’a bildirilmesini. Sinan Merter; Mudanya sürecinde Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’deki faaliyetlerini. Dr. Ender Özbay; Doğançay Köyü mezarlığı Osmanlı Dönemi kadın mezar taşlarını. İlyas Yaşayacaklar; Karşıyaka Yamanlar Köyü, mezar taşlarını. Dr. Ertan Daş ise; Karşıyaka mezar taşlarında gördüğü sembolleri bildiri olarak sundular. Sempozyumun ikinci ve üçüncü günlerinde sunulan bildirilere önümüzdeki günlerde değineceğim.

Milliyet Gazetesi