Geçmişten günümüze zamanın hazinesi

Haşim KILIÇ

Seramik sanatçısı Soner Genç, ‘Zamanın Hazinesi’ adını verdiği seramik sergisinde, antik Yunan’daki sikkelerden dönemin kripto paralarına kadar 64 farklı modelde 81 parçayı beğeniye sundu.

Seramik sanatçısı Soner Genç’in ‘Zamanın Hazinesi’ isimli seramik sergisi, İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide antik dönem sikkelerinden Sultan Reşat altınına, erken Cumhuriyet dönemi paralarından bugünkü kripto paralara kadar geniş bir zaman dilimine ait örnekler yer alıyor.

6 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek sergide, 64 farklı modelden oluşan 81 parça olduğunu belirten Soner Genç, çalışmalarıyla ilgili, “Milattan önceki antik Yunan’dan başlayıp, Bizans, erken Osmanlı ve son dönem Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti ve günümüzdeki sanal paraların örnekleri yer alıyor” dedi. Sergiyi 4.5 yılda hazırladığını anlatan Genç, sikke ve paralar üzerindeki imgelerin dönemlere göre değiştiğini belirterek, “Dönem içinde önem kazanan simge paraya yansımış. Antik çağda onları korkutan ya da tanrı olarak yol gösterdiklerine inandıkları figürleri kullanmışlar. Günümüze doğru ise devlet büyüklerinin portreleri, paralarda yer almaya başlamış” diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi