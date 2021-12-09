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Ermenistan, COVID-19 çok yüksek riskli ülkeler bölgesinden yüksek riskli ülkeler bölgesine geçti

2021-12-09

Hollanda Sağlık Bakanlığı’nın yeni kararına göre salgın nedeniyle Ermenistan’dan Hollanda’ya seyahatlerle ilgili düzenlemelerde değişiklik yapıldı. Ülkedeki EC Büyükelçiliği bu konuda bilgi veriyor.

Yeni karara göre, 8 Aralık’ta Ermenistan, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın “seyahat tavsiyeleri” bölümünde turuncu bölgeden sarı bölge ülkeleri listesine aktarılacak.

Ermenistan’dan Hollanda’ya seyahat eden yolcular zorunlu kendi kendine tecrit şartından muaf tutulacak, aşı sertifikası veya Covid-19 PCR negatif test sonucu ülkeye giriş için yeterli olacaktır. Yeni kararla ilgili tüm bilgileri aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Ermenistan Kamu Radyosu

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