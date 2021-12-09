Ermenistan, COVID-19 çok yüksek riskli ülkeler bölgesinden yüksek riskli ülkeler bölgesine geçti

Hollanda Sağlık Bakanlığı’nın yeni kararına göre salgın nedeniyle Ermenistan’dan Hollanda’ya seyahatlerle ilgili düzenlemelerde değişiklik yapıldı. Ülkedeki EC Büyükelçiliği bu konuda bilgi veriyor.

Yeni karara göre, 8 Aralık’ta Ermenistan, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın “seyahat tavsiyeleri” bölümünde turuncu bölgeden sarı bölge ülkeleri listesine aktarılacak.

Ermenistan’dan Hollanda’ya seyahat eden yolcular zorunlu kendi kendine tecrit şartından muaf tutulacak, aşı sertifikası veya Covid-19 PCR negatif test sonucu ülkeye giriş için yeterli olacaktır. Yeni kararla ilgili tüm bilgileri aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Ermenistan Kamu Radyosu