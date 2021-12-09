Bir askerin öldüğü çatışma için Ermenistan ve Azerbaycan’dan karşılıklı suçlama

Ermenistan ve Azerbaycan, 1 askerin öldüğü ve 2 askerin de yaralandığı çatışma nedeniyle birbirlerini suçladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çıkan savaş ateşkes ile son bulsa da sınırda çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Ermenistan ordusu bugün yaptığı açıklamada, askeri pozisyonlarına Azerbaycan ordusu tarafından açılan ateşte 2 personelinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan ise Ermeni tarafını ‘provokasyon’ ile suçlayarak açılan ateşte bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İki ülke arasında Dağlık Karabağ’da çıkan savaş Rusya’nın arabuluculuğunda son ermişti. Altı hafta süren çatışmalarda 6 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İki taraf arasında sınır gerginliği mayıs ayından beri tekrar yükselirken Azeri ve Ermeni liderler geçen ay Soçi’de bir araya gelerek sorunun çözülmesi için bir mekanizma kurulması için anlaştı.

Euronews