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Azerbaycan Ermenistan askeri mevzilerine doğru ateş açtı, karşılık ateşle düşman susturuldu

2021-12-09

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre 8 Aralık akşamı geç saatlerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde yer alan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine farklı kalibre ateşli silahlardan ateş açtı.

Ermeni tarafında kayıplar yok.

Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığını durumu gerilmeye yönelik kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya çağırıyor.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada bir Azerbaycanlı askerin öldüğünü belirtelim.

ERMENİ HABER AJANSI

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