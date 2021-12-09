Agos yeni sayısıyla bayilerde

-Kentsel dönüşüm Erzurum Surp Minas Kilisesi’ni kuşattı. Harap durumdaki tarihi kilisenin sahibi, belediyenin suçlamalarına yanıt verdi, önerdiği projenin ayrıntılarını Aris Nalcı’ya anlattı.

-Lahey Adalet Divanı’ndan Ermenistan ve Azerbaycan kararları.

-Uluslararası finans uzmanı Ercüment C. Bars yazılarına döndü, hükümetin “yeni ekonomik model”inin arka planını kaleme aldı.

-Azınlık vakıfları seçim yönetmeliğine yönelik beklentiler. Vakıf yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları Ankara’dan gelen “Nisan’da yönetmelik hazır olur” sözlerini değerlendiriyor: Önce müzakere etmekte fayda var.

-Azerbaycanlı muhalif Bayram Mammadov’un İstanbul’daki ölümüyle ilgili dosya kapandı.

-Talin Suciyan ve Parrhesia Kolektifi Zaven Biberyan’ın özyaşamöyküsünü mercek altına aldı: Felekten çalınan, bir felaketten diğerine bir hayat.

-Geleneklerimiz’de Besse Kabak Sasun’daki adak ritüellerini yazmaya devam ediyor: Marattu Dağı’nın zirvesinde üç gün süren adak ve şenlik.

-Topkapı Levon Vartuhyan için bu hafta madağ var.

-Esayan Okulundan Yetişenler Derneği ve Üç Horan yönetimi arasında “salon” krizi.

-Ve daha fazlası

-Agos yeni sayısıyla bayilerde.

Agos