ABD savunma harcamaları faturası, Azerbaycan’ın dört özel ihlalini tanımlıyor

ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın önemli ölçüde azaltılmış versiyonu, birkaçı Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere, önerilen yüzden fazla değişikliği reddetti.

Ancak son versiyonda, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’ne göre, Ermeni-Azerbaycan ihtilafı hakkında bir rapor talebi var.

Azerbaycan’ın saldırganlığı (olması gerektiği gibi) adıyla anılmasa da, tasarı Azerbaycan’ın dört özel ihlaline dikkat çekiyor.

*Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı kullandığı Türk “Bayrakdar” İHA’larında ABD yapımı parça tespiti

*Ermeni tutsakların Azerbaycan tarafından yasadışı gözaltı ve işkence

*Artsakh’a karşı savaşta Türkiye tarafından toplanan paralı askerlerin katılımı

*Azerbaycan tarafından devam eden şiddet ve anlaşma ve uluslararası hukuk ihlalleri

Ermenistan Kamu Radyosu