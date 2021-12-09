10 Aralık’ta Ermenistan “3+3” formatında görüşmeye katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Parlameto’da Hükümet üyelerine soru-cevap oturumunda iktidardaki “Sivil sözleşme Parti’sinin” milletvekillerinden Hripsime Grigoryan’ın sorusuna yanıt vererek “3+3” formatına değindi.

Paşinyan’ın sözlerine göre Ermenistan’ın başka formatlarında artık ele alınan konular dışında başka konular “3+3” formatta ele alabilir.

Başbakan, Rus ortaklarıyla bu konuyu ele aldıklarını ve Rusya’nın da Ermenistan’ın yaklaşımına hemfikir olduğunu ifade etti.

Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önümüzdeki günlerde yanılmıyorsam 10 Aralık’ta Ermenistan’ın Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılacağı 3+3 veya 3+2 formatındaki ön görüşme gibi bir toplantı yapılacak. Bu toplantının sonuçlarına göre artık devam ederiz.”

Hatırlanacağı üzere 2020 yılında “Altı ülke platformu” veya başka bir deyişle “3+3” (Rusya, İran, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan) oluşturma fikri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerildi.

ERMENİ HABER AJANSI