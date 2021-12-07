Diyarbakır Surp Hovsep Kilisesi’nde 100 yıla yakın bir zaman sonra ilk Kutsal Ayin

HYETERT – Diyarbakır’da 2015 yılında meydana gelen hendek çatışmalarında zarar gören Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi’nde 4 yıl kadar süren restorasyon çalışmaları tamamlandı ve yaklaşık 100 yıl sonra ilk Kutsal Ayin yapıldı.

Kutsal Ayin öncesi Kilise, Kutsal Müron ile kutsandı.

05 Aralık Pazar günü yapılan Kutsal Ayini, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos Levon Zekiyan yönetti. Törende, İstanbul Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi tbirleri ve Tbrats Tas üyeleri hizmet ettiler. İstanbul’dan açılış için gelen yaklaşık 50 kişilik gruba Mardin’den ve Diyarbakır’dan katılanlar da olmuştu.

Başepiskopos Levon Zekiyan, tören esnasında yaptığı konuşmada; ”Bugün, Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi yıllıklarında tarihi bir gün olarak kayda geçecek. Hemen hemen 100 yıl aradan sonra ilk defa bu aziz mekanda Kutsal Kurban ayini yapılacak, kaybolmaya yüz tutmuş bir geçmişin izleri yeniden canlanacaktır. Silinme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir tarihin anıtsal anısı olan bu billur kilise bir kez daha hayat bulacaktır; ufukta yükselirken bize umut veren bu yeni tarihin yeşeren yaprakları yeni bir dönemin simgeleri olarak düşlerimizi süsleyecektir.

Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi, Anadolu topraklarının benzeri nadide güzellikleri gibi 20. yy’ın başlarında vahim bir mukadderatın kurbanı olarak kaybolan cevherler bohçasına sarılmış, umutsuz bir yolculuğun sayısız kervanına karışmış ve kendisini inşaa eden müminler ile cemaat ecdadının göklerden inen acıklı bakışları arasında kaderin buyruğuna boyun eğmiş gibiydi…

Bugün bu ve benzeri durumlara yol açan zihniyetin kamu hayatımızda gittikçe zayıflaması, güdümsüz kudretini yitirmesi, farklılıklar ve çeşitlilikler hakkında yeni ve olumlu görüşlerin gelişmesi, muhakkak bir Tanrı nimeti olsa gerek. Yakın geçmişteki Sur çatışmalarında ağır hasar gören kilisemiz, Devlet tasarrufuyla onarımı ve günümüzdeki takdire şayan haline gelmiştir. Tüm bu gelişmelerin, Tanrı İnayetinin bizzat şahit olduğumuz bir tecellisi olarak telakki edilmesi gerekliliğine derinden inanmışımdır.” dedi.

Beşepiskopos Zekiyan, konuşmasında, Dicle Üniversitesi ile yapılan protokolün bir kısmına atıfta bulunarak; ”mimari özelliğinin kaybedilmemesi, her türlü bakım, onarım ve muhafazasının sağlanması, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılmak üzere talep edilmesi halinde izin verilmesi kaydıyla, eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere” üniversiteye 10 yıl süre ile kiralandığını belirtti.

Başepiskopos, konuşmasının sonunda önce Yaradan ve her şeyi yöneten Allah’a şükranlarını sundu. Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Müdürü Burhan Ersoy’a, selefi Adnan Ertem’e, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na, Genel ve Yere Vakıflar yönetiminde etkin tüm yetkililere, özellikle Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı’na, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç ile tüm meslektaşlarına şahsı ve cemaati adına derin ve samimi teşekkürlerini sundu.

Son olarak ”Allah kimseden lütuflarını eksik etmesin ve özellikle yüzyıllar boyu kilisemize ev sahibi olmuş Dicle’nin incisi bu güzel Diyarbakır kentini hep huzur, sağlık ve bereket içinde korusun” dua ve temennisi ile sözlerini tamamladı.

Bölgede yaşayan Ermeni halkı ile anı fotoğrafı

VGM tarafından aslına uygun olarak restore edilen kilise, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılması talep edildiğinde izin verilmesi kaydıyla 10 yıl süreyle eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Dicle Üniversitesi’ne tahsis edildi.

Ağır hasar gören kilisenin restorasyon öncesi hali

Ağır hasar gören kilisenin restorasyon öncesi hali

Dicle Üniversitesi – Kültür, Sanat, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Burak Kazan: “Uzun ve zahmetli bir restorasyondan sonra kiliseyi, 2021’in başlarında aslına uygun bir şekilde restore ederek, tamamladı. Diyarbakır uzun yıllar farklı inançların huzur içinde yaşadığı bir şehir. Restorasyonun ardından Dicle Üniversitesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde kültür sanat merkezi olarak bu kıymetli eseri korumak ve şehrin kültür hayatına hizmet etmek üzere tahsis uygun görüldü. Vali Münir Karaloğlu’nun büyük bir hassasiyetle süreci takip etmesi rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç’un merkezimizin bugüne gelmesi ve tamamlanmasıyla alakalı hassasiyetle süreçte almış olduğu sorumlulukla bugün merkezimiz hazır hale geldi. Yapılan protokol çerçevesinde cemaatin talebi doğrultusunda merkezimizde ayin yapma hakları saklı bulunmaktadır. Bugün burada tarihi bir günü yaşamış bulunmaktayız.” dedi.

Kazan, TRT Haber’e yaptığı açıklamada; Paneller, sergiler ve kültürel etkinliklerin yanı sıra, özellikle Diyarbakır’da yetişmiş, edebiyatçı, sanatkar, şair ve entellektüel kimlikleri olan isimleri anma programları ile hatırlalarını yad edecekleri etkinliklere yer vereceklerinin altını çizdi.

Kutsal Ayin sonrası, Dicle Üniversitesi’nin ikamları ile törene katılanlar ve bölge halkı güzel bir sohbet zamanı geçirdi.

Sur bölgesinde yapılan yenileme işlerinde emek veren çalışanlar da törene ilgi gösterdiler, sonrasında Kerabaydzar Der ile sohbet ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ayinden sonra Kilise bahçesinde vakit geçiren Başepiskopos Levon Zekiyan, Dicle Üniversitesi rektörü Mehmet Karakoç da dahil olmak üzere, bir grup akademisyen ile sohbet etti. Kilise kompleksinin tamamında incelemelerde bulundu.

Başepiskopos Levon Zekiyan akademisyenler ile yaptığı sohbet esnasında, son çalışması olan ”Kayıp Kentten Manevi Vatan’a” adlı eserini imzaladı.

Dicle Üniversitesi – Kültür, Sanat, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Burak Kazan, günün anısına Başepiskopos Levon Zekiyan’a kıymetli bir plak hediye etti. Bu plak, Kalfayan Yetimhanesi’nin 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 20 Kasım 1966 tarihinde Surp Yerrortutyun Kilisesine yapılan Kutsal Ayin’in ses kaydıydı, Istanbul’un farklı kilise korolarının bir araya geldiği ve Jirayr Arslanyants’ın yönettiği ‘miyatsal’ (birleşik) koro kaydıydı.

Kilisenin yüksek noktalarından Suriçi’nin yıkık hali yürekleri parçaladı. Ancak canla başla çalışan emektarlar yakın gelecekte oranın daha iyi koşullarda olacağına dair umut verdi.