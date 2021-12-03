Kıbrıs Başpiskoposu Türkler’i Papa’ya Şikayet Etti

Papa Francis, Güney Kıbrıs ziyaretinin ilk gününde Ortodoks Hristiyan kiliseleri liderleriyle biraraya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Papa’yı KKTC’ye davet ederken, Kıbrıs Ortodoks Başpiskoposu II. Hrisistomos Türk liderlere tepki göstererek Papa’dan destek talep etti.

Papa’nın adaya ziyaretini “içtenlikle” karşılayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Papa’yı KKTC’ye davet ettiği mesajında, “Umudum ve beklentim, Papa Francis’in davetimize olumlu yanıt vererek, kendisi de savunduğu gibi tüm inananlara eşit davranması yönünde” ifadelerini kullandı.

Papa’nın davete yanıt verip vermediği henüz netleşmiş değil.

Diğer taraftan, Papa’nın ziyaretinin ilk gününde biraraya geldiği Kıbrıs Ortodoks Başpiskoposu II. Hrisistomos ise görüşmede yaptığı konuşmada Türk liderlerin öncülüğünde birçok kilisenin camiye dönüştürüldüğünü, Hristiyan sembollerinin çalındığını söyleyerek tepki gösterdi.

Hrisistomos ,Papa’ya, “Kana susamış Atilla’yı taklit etmekle kalmadılar, onun da önüne geçtiler. Bize kutsal ve adil mücadelede aktif bir şekilde destek vermenizi bekliyoruz” dedi.

Vatikan’ın Türkiye’yle ilişkileri de bir süredir inişli çıkışlı ilerliyor. En son geçen yıl AKP hükümetinin, geçmişte bir katedral olan Ayasofya’nın müze statüsünü kaldırarak camiye dönüştürmesi de Vatikan’da tepkiyle karşılanmıştı.

2015 yılında Papa’nın, “20’inci yüzyılın ilk soykırımının Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan Ermeni Soykırımı olduğu” yönündeki ifadeleri karşısında da Türk hükümeti Vatikan büyükelçisini geri çağırmıştı.

Kıbrıs’ta Türk ve Rum kesimi arasında birçok kez gündeme gelen barış müzakerelerinde ise henüz uzlaşı yakalanamadı. Son girişimler de 2017 yılından bu yana sekteye uğramış durumda.

Papa’dan “acıları paylaşarak iyileşme” çağrısı

Papa’nın görüşmede odaklandığı ana konu ise, Hristiyan camiasında Ortodoks ve Katolikler arasında yüzyıllardır devam eden kutuplaşma oldu.

Papa Francis, “Acımızı ortak bir şekilde yaşadığımızda, sorunlarımızla birlikte yüzleştiğimizde ve birbirimizi dinleyip karşılıklı konuştuğumuzda iyileşiriz” dedi.

İki grup arasında 1054 yılından bu yana bölünmüşlük devam ediyor. Güney Kıbrıs’taki Hristiyanlar’ın çoğunluğu ise Ortodoks. Adanın güneyinde yaşayan yaklaşık 38 bin Katolik, nüfusun yaklaşık 4,7’sini oluşturuyor.

VOA