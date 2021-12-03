Karabağ’a yönelik Azerbaycan’ın saldırısı sırasında kimyasal silahların kullanımı Lahey’de ele alındı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesine katılan devletlerin 26’ıncı Konferansında Ermenistan’ı Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Georgi Koçaryan’ın başkanlığındaki Ermeni heyeti temsil etti. Konferans 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Lahey’de düzenlendi.

Konferansta Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’nin uygulama süreci, mevcut zorluklar ve atılacak adımların ele alındı. Fernando Arias, örgütün Genel Müdürü olarak yeniden atandı.

Ermeni heyetinin başkanı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başkanlık eden ülkenin temsilcisi olarak, konferansta KGAÖ üye ülkeleri adına silahlı çatışmalarda kimyasal silah kullanımının kabul edilemezliğine değinen ortak bir bildiri yayınladı.

“KGAÖ üye devletleri, Sözleşmeye katılan ülkelerinin silahlı çatışmalarda kimyasal silah kullanıldığı iddiasına ilişkin başvurulara yanıt verirken Teknik Sekreterliğin tarafsızlığını koruma gereğini vurguladılar.”

Ermenistan konferansta açıklama sundu․ Açıklamada Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı saldırı sırasında kimyasal elementler içeren silahların kullanılmasını, fakat maalesef Teknik Sekreterliğin Artsakh’ta kimyasal silah kullanımını araştırmak için heyet göndermediğini belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI