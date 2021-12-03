Dr. Mehmet Öz Türk olduğunu dile getirmiyor, ABD’li Ermeniler hatırlatıyor

2022 ABD seçimlerinin senatör adayı Dr. Mehmet Öz Türk kimliğini ve Türkiye geçmişini açıkça belirtmemeyi tercih ediyor. Dr. Öz’ün kampanyasının internet sitesinde bu konuda hiçbir bilgi yer almıyor. Tanıtım videosunda ailesinin göçmen olduğu vurgulanıyor ama nereden göç ettiği belirtilmiyor. Ermenilerin lobi kurumu ANCA’nın Öz aleyhine başlattığı kampanya ise tam tersine onun Türklüğünün hatırlatılması temeline dayanıyor.

Yunus Emre Erdölen

ABD’li ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 2022 ABD seçimlerinde Pennsylvania eyaleti senatörlüğü için Cumhuriyetçi Parti’den aday oldu. Öz, seçilmesi durumunda ABD’nin ilk Türk Kongre üyesi olarak tarihe geçecek. ABD doğumlu Öz, Türkiye’den ABD’ye göç eden bir ailenin çocuğu.

Tanınırlığını, kendi televizyon programlarıyla ABD çapında artıran Dr. Öz, Türk kimliğini sık sık vurgulayan, özellikle pandemi döneminde ‘Türk usulü el yıkama’yı ABD halkına gösteren bir isim olarak öne çıkmasına rağmen, senatör adayı olarak Türk kimliğini ve Türkiye geçmişini açıkça belirtmemeyi tercih ediyor. Dr. Öz’ün kampanyasının internet sitesinde bu konuda hiçbir bilgi yer almıyor. Kampanya tanıtım videosunda ailesinin göçmen olduğu vurgulanıyor ama nereden göç ettiği belirtilmiyor.

Dr. Öz, Türk kimliğini kampanya içeriklerinde hatırlatmasa da adaylığı Türkiye’de ve ABD’li Türkler arasında belirgin bir heyecan yarattı. Kampanya içerikleri Türkiye’den yoğun bir etkileşim aldı, konuşmaları Türkçeye çevrilip paylaşıldı, neredeyse bütün medya kanalları adaylığı haberleştirdi. Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Öz’ü arayıp tebrik ettikten sonra bu görüşmeyi sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Öz’ün Türk kimliğini hatırlatanlar ve bunu gündeme getirenler sadece Türkler değil. Adaylığın açıklanmasıyla birlikte ABD’li Ermenilerin lobi kurumu ANCA da Öz hakkında olumsuz bir kampanya başlattı.

Dr. Öz’ün 1915’e, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair kamuoyunda bilinen bir açıklaması, açıkça belirttiği bir pozisyonu yok, fakat ANCA, her gün paylaştığı içeriklerinde Öz’ün seçilmesi durumunda ilk Türk vatandaşı ABD senatörü olacağını, askerliğini Türk ordusunda yaptığını hatırlatıyor. Bu içeriklerde Öz Türk bayrağı ile birlikte resmediliyor. ANCA’nın amacı, Öz’ün Türk kimliğini vurgulamak ve Türklere karşı olumsuz duygu besleyenlerin Öz’ün seçilmemesi için uğraşmasını sağlamak. Hiçbir politik görüşün belirtilmeyip Öz’ün sadece Türk olduğunun vurgulandığı içeriklerin ANCA tarafından paylaşılması özellikle Türk sosyal medya kullanıcılarından ciddi bir tepki gördü ve ANCA’nın içeriklerinin ırkçı olduğu belirtildi. ANCA ayrıca içeriklerinde Türkiye’de yaşanan Öz heyecanını da vurguladı, bunu tepki verilmesi gereken bir unsur olarak paylaştı.

Serbestiyet