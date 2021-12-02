Soykırım, İngiliz Parlamentosu’nda

İngiliz Parlamentosu Ermeni Soykırımı tasarısını 10 Aralık’ta görüşecek

Büyük Britanya Ermeni Ulusal Komitesi’ne göre, İngiliz Parlamentosu 10 Aralık’taki ikinci okumada Ermeni Soykırımı yasasını tartışacak.

“Bu, milletvekillerinin tasarının ilkelerini tartışabilecekleri aşamadır.

Tartışmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, bugünün meclis gündemine bağlı”,- diye açıklandı komite tarafından.

Yirmi altı İngiliz milletvekili tarafından imzalanarak, Temmuz 2021’de Milletvekili John Spelard (Labor – Warley) tarafından sunulan tasarı, Birleşik Krallığı, Ermeni Soykırımını tanımaya çağırmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu