Mirzoyan, İsveç Riksdag Başkanı ile yaptığı görüşmede Ermeni savaş esirleri konusunu gündeme getirdi

1 Aralık’ta çalışma ziyareti için Stockholm’de bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İsveç Riksdag (Parlamento) Başkanı Andreas Norlén ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın bildirdiğine göre taraflar, İsveç Parlamentosu Başkanı’nın 2019’da Ermenistan’a yaptığı resmi ziyareti sıcak bir şekilde hatırladılar.

Ararat Mirzoyan ve Andreas Norlén, iki ülke arasında kurulan dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ikili ve çok taraflı platformlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesi beklentilerine değindi.

Bakan Mirzoyan, İsveç’in Ermenistan’daki demokratik reformların, insan haklarının korunmasına, hukukun üstünlüğüne ve parlamento düzeyinde de dahil olmak üzere yolsuzlukla mücadeleye verdiği desteği takdir etti.

Mirzoyan, Norlén’e, Artsakh’a karşı başlatılan 44 günlük savaş, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin 12 Mayıs’tan bu yana Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına sızması ve son saldırganlık sonucunda oluşan durumundan bahsetti.

Bölgedeki gerginliğin azaltılması ve istikrara kavuşturulması bağlamında uluslararası toplumdan uygun bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Acil çözüm gerektiren insani sorunlara değinen Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluların ülkelerine geri gönderilmesinin yanı sıra savaşın sonucunda Artsakh’ta oluşan insani sorunların üstesinden gelinmesi gerektiğinin altını çizdi.

ERMENİ HABER AJANSI