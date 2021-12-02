İran vazgeçmeyecektir

İran, Ermenistan üzerinden Karadeniz’e erişimden vazgeçmeyecektir

İran uzmanı Karine Gevorgyan, İran yönetiminin çıkarlarının, ülkenin kuzeyinde çeşitli iletişim yollarının inşasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Gevorgyan, İran’ın Hint Okyanusu’na erişimi olduğunu, Hürmüz Boğazı’na ve Süveyş Kanalı’na erişimi olduğunu ancak bunların oldukça riskli yollar olduğunu, bu nedenle Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan üzerinden kıtalararası iletişimin İran için çok önemli olduğunu açıkladı.

Bu ise, İran projelerinin bileşenlerinden biridir.

“Tahran oldukça tutarlı ve kuzey-güney rotasında sadece Azerbaycan üzerinden iletişim kurması onun için faydalı değil, çünkü bu durumda Bakü’nün baskı yapma avantajı olacaktır.

Bu nedenle İran, çeşitlilikten ve Ermenistan, Azerbaycan, Hazar Denizi üzerinden Rusya’ya birkaç rota açma arzusundan vazgeçmeyecektir”,- dedi Gevorgyan.

Gevorgyan, İran ve Hindistan liderlerinin ve dış politika faaliyetlerinin birbirine bağlılığını vurguladı ve Putin’in 6 Aralık’ta Hindistan’ın da ilgilendiği tüm bu iletişim araçlarının tartışılacağı çok ciddi görüşmeler için Yeni Delhi’ye gitmesi gerektiğini hatırlattı.

Bu çerçevede, İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanları toplantısının Aşkabat’taki Ekonomik İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde gerçekleştiğini kaydeden Gevorgyan, “Görüşme Ekim-Kasım aylarında hem sınırda hem de iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından gerçekleşti.

Bu, Azerbaycan yönetiminin İran’a doğru temkinli yöneldiğinin kanıtı olabilir”,- dedi Gevorgyan.

Ermenistan Kamu Radyosu